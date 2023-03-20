توفر المملكة السعودية لمواطنيها المتقدمين بطلب الحصول على دعم الضمان الاجتماعي خدمة معرفة استحقاق الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني، حيث يمكنهم التعرف على استحقاقهم من الدعم بعد خضوع حالتهم للفحص من قبل اللجان المختصة في الوزارة.…