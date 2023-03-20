مصر
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أخبار مصر
الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر مايو 2023
خلال الساعات الماضية ، زادت عمليات البحث عن الاستفسارات حول فاتورة التليفون الارضي. حسنًا ،…
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السعودية
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أخبار السعودية
“من هنا” الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1444 وموعد غلق باب التسجيل
توفر المملكة السعودية لمواطنيها المتقدمين بطلب الحصول على دعم الضمان الاجتماعي خدمة معرفة استحقاق الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني، حيث يمكنهم التعرف على استحقاقهم من الدعم بعد خضوع حالتهم للفحص من قبل اللجان المختصة في الوزارة.…
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