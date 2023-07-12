استقبل الآن.. تردد قناة عمو براء على نايل سات وعرب سات 2023

تتزايد عمليات البحث من المواطنين عن تردد قناة عمو براء التي أصبحت من أهم القنوات المخصصة للأطفال والتي تقدم محتوى هادف ليس مجرد التسلية حيث يهتم القائمون على القناة بتقديم أفلام ومسلسلات مخصصة للأطفال تقدم المعرفة والموعظة في قالب مناسب للطفل الصغير ومن خلال موقعنا نقدم لكم تردد القناة وأهم ما تقدمه للطفل العربي.

تردد قناة عمو براء

تقدم قناة عمو براء مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية والمخصصة للطفل العربي الصغير والأسرة ومن أبرز الأعمال التي تقدمها قناة عمو براء هي سلسلة مغامرات عمو براء وأصحابه وهي عبارة عن سلسلة مغامرات ممتعة مليئة بالمفاجآت والتسلية، كما تقدم القناة الحكايات التي تعزز من ابداع وخيال الطفل.

قناة عمو براء العويدي

تتميز القناة ب ترددها الثابت والمحتوى المتجدد الذي تقدمه للطفل والعائلة وتتضمن القناة فقرات من الألعاب الجديدة الممتعة والهادفة ويحرص فريق العمل على تقديم كل ما يفيد الطفل ويلبي رغباته من مشاهدة الأعمال الجديدة الممتعة والمسلية والهادفة.

تحميل تردد قناة عمو براء

يمكن تحميل قناة عمو براء من خلال معلومات القناة التي تتلخص فيما يلي:

تردد القناة: 12034

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة عمو براء من القمر الصناعي عربسات

يوجد تردد أخر لقناة عمو براء عبر القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة ممتعة بصوت وصورة واضحة من خلال التردد التالي: