اخر اخبار زيادة المعاشات في مصر بنسبة 50٪ !! تعرف على التفاصيل “من هنـــا”

يتساءل الكثير من المواطنين عن اخر اخبار زيادة المعاشات في مصر بنسبة 50٪ بعد أن قامت صفحات التواصل الاجتماعي بنشر هذا الخبر، مما أدى إلى زيادة نسبة معدلات البحث، حيث أن الوزارة أوضحت أنه تم صرف هذه الزيادة في شهر شهر أبريل، ومن المعروف أن موعد صرف المعاشات يكون بداية أول شهر، ويتم صرفها من خلال ماكينات الصرف الآلي المتواجدة في جميع المحافظات.

اخر اخبار زيادة المعاشات في مصر بنسبة 50٪

أصبح هذا الموضوع منتشر وبكثرة عبر صفحات الويب يريد الكثير من المواطنين أصحاب المعاشات معرفة هل سوف يكون في هذا الشهر زيادة أم ماذا؟ وهل سوف تكون الزيادة بنسبة 15%؟ ولذلك قامت وزارة التضامن الاجتماعي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي برد عليهم أنه تم صرف هذه الزيادة من بداية شهر أبريل لعام 2023.

كما يمكنك صرف رواتب المعاشات بأكثر من وسيلة وذلك من خلال ماكينات الصرف ATM، أو من بعض البنوك، بالإضافة إلى أنه يمكنك الصرف من المحافظ الإلكترونية وغيرها الكثير.

قيمة المعاشات بعد الزيادة

يتم تحديد هذه الزيادة على حسب الراتب التي يتم صرفة فإذا كان الشخص المستفيد يتقاضى راتب 1300 يتم الزيادة إلى 1400 جنية مصرى، بينما الفرد الذي يأخذ 2300 تصل الزيادة الخاصة به إلى 2644 جنيه، على عكس الفرد الذي يصرف له راتب 3500 يتم صرف له زيادة يبلغ مقدارها 4023 جنية، وأيضًا أصحاب المعاشات التى تصل إلى 4300 يتم تقاضي زيادة قيمتها 4925، بينما الفرد الذي يتقاضى راتب 5300 يأخذ زيادة 6094 جنية.