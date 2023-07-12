“تعرف الآن” على جدول رواتب الموظفين شهر يوليو 2023 بالزيادة المقررة من الحكومة

قبل موعد نزولها، يود الموظفين التعرف على جدول رواتب الموظفين شهر يوليو 2023 كي يتعرفون ما إذا كان هناك زيادة أو نقصان في الرواتب عن الشهر الماضي، والذي تم تقديمه نظرًا لمصادفة عيد الأضحى موعد إيداعها، ولكي يتمكن الموظفين من شراء كافة المستلزمات التي يحتاجون إليها من طعام وشراب وملبس وغيرها، لذا وخلال هذا المقال سنتعرف على رواتب الموظفين في مختلف الجهات والهيئات الحكومية المختلفة على اختلاف الدرجات والمستويات.

جدول رواتب الموظفين شهر يوليو 2023

صرحت وزارة المالية من خلال حسابها الرسمي عن جدول رواتب الموظفين شهر يوليو 2023، وذلك بعد كثرة التساؤلات من قبل الموظفين هل هناك زيادة بالرواتب بمناسبة عيد الأضحى 2023 باي درجة من الدرجات الوظيفية؟، لذا تم الإعلان عن الجدول الذي سيتم في ضوئه صرف الرواتب:

راتب الفئة الأولى يحصل على 6500 جنية.

راتب الفئة الثانية 5500 جنية.

راتب الفئة الثالثة 5000 جنية.

راتب الفئة الرابعة 4500 جنية.

راتب الفئة الخامسة 4000 جنية.

راتب الفئة السادسة 3500 جنية.

رواتب الدرجة الوظيفية الممتازة 10500 جنية.

رواتب الدرجة الوظيفية العالية 8500 جنية.

رواتب المدير العام 7000 جنية.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

وبعد التعرف على جدول رواتب الموظفين شهر يوليو 2023، نود التنويه بأن مرتبات هذا الشهر سيبدأ إيداعها في يوم الأحد الذي يوافق 23 من شهر يوليو 2023، حيث سيظل إيداعها مستمر لمدة 3 أيام على أن يتم صرف المبالغ المتأخرة في أيام التاسع والعاشر وكذلك الحادي عشر، وقد تم تقسميها على هذا النحو لتجنب تكدس المواطنين أمام الماكينات الآلية.