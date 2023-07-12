“مش هتقدر تغمض عينيك” استقبل الآن تردد قناة روتانا سينما على نايل سات وعرب سات 2023

تردد قناة روتانا سينما على نايل سات هو عبارة عن تردد يمكن من خلاله مشاهدة الأفلام والبرامج الممتعة كما توجد بعض الطرق والخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تحميل وتنزيل هذه القناة على الرسيفر ومشاهدة الأفلام والبرامج

تردد قناة روتانا سينما على نايل سات

يوجد تردد خاص بقناة روتانا سينما لتنزيلها وتحميلها على شاشة التليفزيون ومشاهدة البرامج والأفلام وهذا التردد يتمثل في الآتي

تردد قناة روتانا سينما هو 12226

معدل الترميز هو 27500

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6

معامل الاستقطاب أفقي.

التشفير مجانية ومفتوحة.

القمر الصناعي نايل سات.

جودة القناة HD

كيفية تنزيل تردد قناة روتانا سينما على جهاز الاستقبال

توجد بعض الطرق والخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تحميل وتنزيل هذه القناة على الرسيفر ومشاهدة الأفلام والبرامج وهذه الطريقة تتمثل في الآتي