تردد القنوات
“مش هتقدر تغمض عينيك” استقبل الآن تردد قناة روتانا سينما على نايل سات وعرب سات 2023
تردد قناة روتانا سينما على نايل سات هو عبارة عن تردد يمكن من خلاله مشاهدة الأفلام والبرامج الممتعة كما توجد بعض الطرق والخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تحميل وتنزيل هذه القناة على الرسيفر ومشاهدة الأفلام والبرامج
تردد قناة روتانا سينما على نايل سات
يوجد تردد خاص بقناة روتانا سينما لتنزيلها وتحميلها على شاشة التليفزيون ومشاهدة البرامج والأفلام وهذا التردد يتمثل في الآتي
- تردد قناة روتانا سينما هو 12226
- معدل الترميز هو 27500
- معامل تصحيح الخطأ هو 5/6
- معامل الاستقطاب أفقي.
- التشفير مجانية ومفتوحة.
- القمر الصناعي نايل سات.
- جودة القناة HD
كيفية تنزيل تردد قناة روتانا سينما على جهاز الاستقبال
توجد بعض الطرق والخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تحميل وتنزيل هذه القناة على الرسيفر ومشاهدة الأفلام والبرامج وهذه الطريقة تتمثل في الآتي
- يجب أولاً من جهاز الريموت كنترول أن نقوم بالضغط على زر القائمة.
- قم بعد ذلك بالضغط على كلمة خيارات التي توجد في القائمة المعروضة أو كلمة options إذا كان الرسيفر باللغة الإنجليزية.
- قم بعد ذلك بالضغط على خيار تثبيت وبعدها نختار كلمة تثبيت يدوي.
- سوف تظهر بعد ذلك العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال التردد ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ وذلك في الأماكن المخصصة لهم.
- عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة التي تخص القناة قم بالضغط على كلمة موافق وبعدها يجب الانتظار قليلًا من أجل تحميل هذه القناة وتثبيتها على الرسيفر ومشاهدة الأفلام والبرامج التي تقوم بعرضها.