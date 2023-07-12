“مبروك للجميع” ظهرت الآن نتائج الباك في سوريا 2023 برقم الاكتتاب
انتظار النتائج من الأمور الصعبة التي تمر على الطلاب فيعيشون فترة من القلق والتوتر، ولذلك يتساءلون عن موعد إعلان نتائج الباك في سوريا 2023 وما هو الرابط الذي من خلاله يمكن الاستعلام عن النتائج، حيث قامت الوزارة بإصدار رابط تستطيع أن تستعلم عن النتائج أو موعد بدء الدراسة وغيرها الكثير.
نتائج الباك في سوريا 2023
لوقتنا هذا لم تصدر وزارة التربية والتعليم بسوريا أي مؤشرات عن موعد إعلان النتيجة، ولكن من المرجح إعلانها في شهر يوليو لعام 2023، ويمكن أن تكون في يوم 18 من هذا الشهر، ولكن قالت الوزارة أنه فور الانتهاء من تصحيح الامتحانات سيتم رصدها على الموقع الإلكترونية التي تم إطلاقها، وسيتم الإعلان عن موعد ظهورها على الفور، وبتوفيق والنجاح لجميع الطلاب.
رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا
أولياء الأمور وطلاب يريدون معرفة الرابط الذي من خلاله يمكنهم الاستعلام عن النتائج، وما هي الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على النتيجة وهي كتالي:
- في بداية الأمر قم بتشغيل شبكة العنكبوتية الخاصة بجهازك.
- ثم قم بالولوج إلى المنصة الخاصة بوزارة التربية والتعليم بسوريا.
- بعدها سيطلب منك النقر على أيقونة عرض النتائج.
- سيظهر لديك قائمة تحتوي على عدد اختيارات قم باختيار نتائج البكالوريا لعام
- بعدها سيظهر لديك خانة اختيار الشعبة قم بتحديدها.
- وهنا سوف ينبغي أن تقوم بتحديد المحافظة التى تسكن بها، ثم قم بتدوين رقم الاكتتاب الخاص بك في المكان المناسب.
- بعدها قم بنقر على استعلام ستظهر لك النتيجة بجميع مشتملتها، وذلك في حين تم الإعلان عنها.