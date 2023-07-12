تردد القنوات
“استقبل الآن” تردد قناة عمو براء وأصحابه على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2023
قناة عمو براء هي إحدى القنوات التلفزيونية الشهيرة والمحبوبة في العالم العربي، تعد هذه القناة وجهة مهمة للمشاهدين الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بمحتوى ترفيهي متنوع وبرامج تعليمية للأطفال.
تردد قناة عمو براء
- تبث قناة عمو براء مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية التي تستهدف الأطفال والعائلات.
- واحدة من أبرز البرامج التي تُعرض على القناة هي “عمو براء وأصحابه”، وهي سلسلة مسلية تحكي قصصًا ممتعة ومليئة بالمغامرات لعمو براء وأصدقائه.
- تعتبر هذه البرامج مفيدة لتطوير مهارات الأطفال وتعزيز خيالهم وإبداعهم.
- تتميز قناة عمو براء بترددها الدائم والمنتظم في نشر المحتوى الجديد.
- يتم تحديث القناة بشكل منتظم بفيديوهات جديدة تتضمن مغامرات وألعاب جديدة وتحديات شيقة.
- يعمل فريق القناة على تقديم محتوى ذي جودة عالية وتحرص على تلبية احتياجات جمهورها الصغير.
تردد القناة
- لمشاهدة قناة عمو براء، يجب ضبط التردد الصحيح على جهاز الاستقبال الخاص بك.
- ومن المهم أن تعرف التردد الصحيح الذي يتم بثه على الأقمار الصناعية أو الخدمات الرقمية المشفرة.
- وعلى الرغم من أن الترددات قد تختلف من منطقة إلى أخرى، إلا أنني سأذكر لك بعض الترددات الشائعة التي يمكن استخدامها لمشاهدة قناة عمو براء:
- التردد: 12034
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي: نايل سات (Nilesat)
- التردد: 10720
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي: عرب سات (Arabsat)
- التردد: 11785
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي: هوت بيرد (Hotbird)