قرار رسمي الآن … الحكومة تعلن الكارت الموحد بديل بطاقة التموين أول شهر أغسطس

أعلنت الحكومة المصرية من خلال وزارة التموين عزمها على الغاء البطاقات التموينية، التى يمتلكها حوالى 62,5 مليون مواطن ومواطنة فى جميع انحاء جمهورية مصر العربية.

تفاصيل إلغاء بطاقة التموين

حيث أكدت عدة مصادر من وزارة التموين أنه سوف يتم استبدال البطاقات التموينية الحالية بكارت الخدمات الموحد لجميع الاغراض، حتى يتمكن المواطنين من استلام السلع التموينية المقررة لهم من قبل الوزارة فى بداية كل شهر.

وقد أعلنت المصادر من داخل وزارة التموين أنه سوف يتم توزيع كروت الخدمات الموحده بداية من شهر أغسطس لسنة 2023 على ما يقرب من 500 الف مواطن داخل محافظة بورسعيد، حيث نوهت وزارة التموين أن كارت الخدامات الموحد سوف يجهز بالتعاون مع كلا من هيئة البريد ووزارة الاتصالات.

مميزات الكارت الخدمات الموحد

إليكم المميزات الخاصة بكارت الخدمات الموحد التي أعلنتها وزارة التموين وهى كالتالي:

هذا الكارت مؤمن من خلال شركات أمن سيبراني تجاه أي اختراق أو هجمات رقمية.

صعوبة تزوير الكارت والحفاظ على حق المواطن فى وصول الدعم بالكامل لمستحقيه.

الانتهاء تماما من ظاهرة تجميع البطاقات التموينية داخل المخابز.

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