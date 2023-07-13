نتائج الثانويه العامة 2023 اليمن حسب رقم الجلوس والاسم عبر وزاره التربية والتعليم

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، ينتظرها جميع طلاب اليمنيين وأولياء أمورهم من هذا الصف الدراسي الهام لتحديد مستقبلهم الجامعي، حيث انتهوا امتحان الثانوية العامة نهاية الشهر الماضي، ولهذا ننشر المعلومات المؤكدة حول موعد نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 ورابط الحصول عليها عبر السطور القادمة.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية جبال الساعات الماضية، أنه سيتم الإعلان الرسمي عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس والاسم، قريبا هذا الأسبوع.

وبحسب تصريحات صحفية لمصدر مسؤول بالوزارة فإنه من الأرجح ظهور نتائج المدرسة الثانوية العامة بجميع محافظات اليمن، ستكون بداية من غد الخميس الموافق 13 يوليو الجاري.

يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط ⇐ نتجة نت

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 2023 الثانوية العامة

مع قلق واتصالات الكثير من الطلاب حول موعد نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، وكيفية الحصول عليها، أوضحت وزارة التربية والتعليم في اليمن، أنه يمكن للطلاب التحقق من درجات والاستعلام عن النتيجة فور ظهورها غدا من خلال الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية عبر الرابط التالي اضغط هنا.

خطوات استخراج نتائج الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

تتمثل الخطوات التي يمكن للطلاب من خلالها الحصول على نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، بالاسم ورقم الجلوس في الآتي: