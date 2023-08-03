نتيجتك ظهرت الآن.. نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن برقم الجلوس والاسم لكل المحافظات

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، ينتظرها جميع طلاب اليمنيين وأولياء أمورهم من هذا الصف الدراسي الهام لتحديد مستقبلهم الجامعي، حيث انتهوا امتحان الثانوية العامة نهاية الشهر الماضي، ولهذا ننشر المعلومات المؤكدة حول موعد نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 ورابط الحصول عليها عبر السطور القادمة.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

تم نشر نتائج الثانوية العامة في اليمن لعام ٢٠٢٣ رسمياً عبر موقع وزارة التربية اليمنية. وتم الإعلان عن قوائم الأوائل في الأقسام العلمية والأدبية واللغة الإنجليزية. وبلغت نسبة النجاح ٨٦,٩٤٪؜ في جميع الأقسام. وتم الإعلان عن النتائج لجميع الطلاب في المحافظات المختلفة مثل عدن وصنعاء وحضرموت وغيرها.

خطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس

كما أكدت وزارة التعليم اليمنية أنه لكي يتم حصول جميع الطلاب على نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن حسب رقم الجلوس، بشكل صحيح في كافة المحافظات على مستوى اليمن، يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا عليهم زيارة وتصفح الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم في اليمن من خلال الرابط من هنــــااااا.

ثم يجب اختيار أيقونة استعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، الموجودة بالصفحة الرئيسية لموقع الوزارة.

بعد ذلك عليهم الضغط سيتم تحويلهم إلى تبويب صفحة جديدة لملئ البيانات.

وعليهم هنا إدخال وكتابة رقم الجلوس في الخانات المخصصة لهما بشكل كامل وصحيح، كما سيتطلب كتابة الاسم رباعي.

وفي النهاية عليهم الضغط على زر أيقونة“ بحث النتيجة ”أو“ استعلام عن النتيجة ”لتظهر على الشاشة بكافة الدرجات خلال ثواني.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في اليمن

يمكنك الآن الوصول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 في اليمن من خلال رقم الجلوس عبر رابط سريع وفعّال لجميع المحافظات. كشفت وزارة التربية والتعليم في اليمن أن هناك طريقة ثانية للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 في اليمن خلاف موقع الوزارة، حيث يُمكنك إرسال رسالة إلى الرقم 161 والانتظار لتصل إليك رسالة أخرى تحمل النتيجة.