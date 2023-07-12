شاومينج تسريب امتحان الاحياء للثانوية العامة 2023 عبر روابط التلغرام جقيقة سره

حقيقة تسريب امتحان الأحياء تعتبر مرحلة الثانوية العامة هي من أهم المراحل التعليمية التي تمثل مرحلة تعليمية مصيرية تحدد مستقبل الطلاب والطالبات، وبالتالي فإن الجميع يترقب الاختبارات ويبذل الطلاب والطالبات الجهد الكبير للوصول إلى ما يرغبون فيه من جامعات ومعاهد وغيرها، ولكن قد تحدث بعض المشاكل أثناء سير الاختبارات ومن أهم هذه المشاكل هي مشكلة تسريب الامتحانات فكيف يتم ذلك.

تسريب اختبار الأحياء الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والجهات المسؤولة عن وضع امتحان الأحياء للثانوية العامة عام 2023 أنها تنفي وبشدة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنه قد تم تسريب الامتحان، وأكدت أن الجروبات التي قامت بضخ مثل هذه الأخبار والشائعات كل ما تعنيه بذلك هو فقط إثارة البلبلة والتشكيك في أمانة الفريق المسؤول عن وضع الامتحانات، كذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالتصريح أنه قد تم تأمين جميع الاختبارات بالإضافة إلى تأمين اللجان ومنع الغش بل ومعاقبة كل طالب وطالبة يحاولون إثارة الفتن حول تسريب الامتحان وذلك من أجل الحرص على الحالة النفسية لدى جميع الطلاب والطالبات الآخرين بالإضافة إلى الحالة النفسية لأولياء الأمور الذين يخشون على مستقبل أبنائهم وبناتهم.

امتحان الأحياء الثانوية العامة

تقوم وزارة التربية والتعليم بالحرص الشديد على عدم تسريب الامتحانات خاصًة لمرحلة الثانوية العامة، بالإضافة إلى أن الامتحان يكون عبارة عن مجموعة من الأسئلة المتنوعة التي تنقسم إلى 15٪ منها أسئلة مقالية، أما باقي الأسئلة فهي 85٪ أسئلة عبارة عن اختيارات وذلك باختيار الإجابة الصحيحة من بين أكثر من إجابة، هذا بالطبع إلى جانب أن الأسئلة قد تم وضعها من قبل مجموعة من أبرز معلمي وموجهي مادة الأحياء على مستوى جمهورية مصر العربية وبالتالي يتحرى الجميع الدقة في وضع الأسئلة ويتم كذلك التمييز بين مستويات الطلاب، حيث أكد المقيمين على الاختبارات أنه قد تم تخصيص نحو 30٪ من مجموعة الأسئلة تخص الطلاب ذوي المستوى المتوسط بينما 40٪ من الأسئلة تخص الطلبة والطالبات المتميزين والمتفوقين من أجل مراعاة مستوياتهم المرتفعة، وهذا بالطبع إلى جانب تأمين اللجان ومنع الغش وبالتالي فإنه لم يتم تسريب أي من امتحانات الثانوية العامة لعام 2023.