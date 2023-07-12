برابط مفعل.. نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 الدور الاول pdf موقع نتائجنا في جميع المحافظات

نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023، ساعات قليلة وحدها من تفصلنا عن ظهور نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 التي طال انتظارها في جميع المحافظات “ديالي، نينوي، الكرخ، الرصافة، البصرة، النجف،….”، حيث تستعد الوزارة حاليا لرفع كشوف نتائج الثالث المتوسط 2023 pdf عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، واليكم طريقة الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2023 عبر موقع نتائجنا الوزاري، فتابعونا.

نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023

وفقا لتصريحات وزارة التربية العراقية خلال الأيام الماضية، فمن المقرر أن يتم الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 غدا الخميس بعدما يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث سيتم عرض كشوف النتيجة بشكل كامل على السيد الوزير للاطلاع عليها واعتمدها والاعلان عن نسبة النجاح أيضا التي هناك مؤشرات تؤكد بأنها تخطت حاجز الـ80%، واليكم خطوات تنزيل نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023:

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا.

قم بالدخول إلى نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم.

اضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجانب اسم المحافظة القاطن بها الطالب.

في خلال ثواني سيتم تنزيل كشوف النتيجة على جهازك.

قم بفتح الملف عقب تحميله وابحث عن اسمك ومجموعك الذي حصلت عليه.

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023

وقد تم تفعيل الروابط الرسمية الخاصة استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم والرقم الامتحاني خلال الساعات الماضية استعدادا ليتم رفع كشوف النتيجة من خلالها، ليتمكن الطلاب فور اعلان اعتماد النتيجة من الحصول على الدرجات في كل المواد الدراسية اونلاين دون الاضطرار للتوجه إلى المدرسة المقيد بها الطالب لتحصل على بيان رسمي بالدرجات في كل المواد بعدما تم الانتهاء من اداء الامتحانات في منتصف يونيو القادم، كما يمكنك من خلال التعليقات ترك اسمك ومحافظتك ورقمك الامتحاني لنقوم بجلب النتيجة لك فور ظهورها.