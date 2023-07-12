pdf نتائجنا نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq عموم المحافظات

نتائجنا نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم، من المؤكد أن تعلن نتائجنا نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم خلال الساعات الاولى من صباح غدا الخميس بعدما أوشكت عمليات التصحيح وتجميع الدرجات على الانتهاء في عدد كبير من المحافظات العراقية “واسط، اربيل، صلاح الدين، نينوي، بغداد، السلمانية، دهوك،…” ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم اونلاين، واليكم طريقة تحميل نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023، فتابعونا.

نتائجنا نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم

وقد أرسلت مصادر مسئولة رسالة طمأنينة إلى كافة الطلاب وذاويهم بشأن نتائجنا نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم، حيث كشفت عن ارتفاع نسبة ومعدلات النجاح في تلك المرحلة إلى حدا كبير مقارنة بالعام الماضي، مما يدل على نجاح النظام التعليمي الجديد الذي اتبعته الوزارة طيلة العام الدراسي المنقضي، كما أن اسئلة الامتحانات وردت من المنهج وكانت سهلة ومباشرة، والآن نشرح لكم بدقة طريقة استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي:

قم بالولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر نتائج الطلاب.

حدد نتائج الثالث المتوسط 2023.

قم بتحديد نتائج الدور الاول، وادخال اسمك محافظتك التي تقيم بها.

ادخل اسم الطالب الرباعي بشكل صحيح.

ادخل الرقم الامتحاني بشكل كامل وصحيح.

اضغط على كلمة عرض النتيجة.

ستظهر لك درجاتك فورا في كل المواد.

تحميل نتائج الثالث المتوسط 2023

كما يمكنك تحميل نتائج الثالث المتوسط 2023 كشوف pdf على جهازك من خلال زيارة موقع نتائجنا الوزاري، لتستعلم بشكل مباشر وسهل عن نتيجتك ونتيجة أقرانك دون التوجه إلى المدرسة، كما ستكون نتائج الثالث المتوسط متاحة في المدارس بداية من يوم الاحد أمام كافة الطلاب، ويمكنك ترك اسمك وكافة بياناتك من خلال خدمة التعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها,