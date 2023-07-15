مبروك للجميع ظهرت الان pdf.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة عبر موقع وزارة العمل ومنصة مظلتي

‏يرغب المواطنين ‏‏في العراق معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة ‏لذلك ارتفع البحث على الإنترنت ‏الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ‏عقب أن قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عنهم على منصة مظلتي الإلكترونية ‏لمساعدة الأسر الفقيرة في ظل الركود الاقتصادي الذي يعاني منه ‏العديد من البلاد و‏للإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وخلال ذلك المقال سوف نقدم لكم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة ‏وطريقة الاستعلام عنهم ‏إلكترونياً ‏حيث أطلقت الوزارة حوالي 300,000 طلب من قبل المواطنين للحصول على الدعم.

اسماء الوجبه الثالثه الرعايه الاجتماعيه

وقد تم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة لعام 2023 في العراق، وهذه الوجبة تُعتبر الأولى والثانية. تم الإعلان عن ذلك عبر رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية. جميع المتقدمين ينتظرون الإعلان عن أسماء المشمولين في الوجبة الثالثة، والتي ستُعلن في الساعات القادمة. في وقت سابق، صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأنه سيتم الإعلان عن أسماء المشمولين في الوجبة التاسعة بالعراق عبر ثلاث وجبات، بسبب زيادة عدد المتقدمين لهذه الوجبة بسبب الفقر والركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وفي هذا السياق، تم استلام حوالي 300،000 طلب للحصول على الوجبة الاجتماعية الأخيرة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة

‏قامت الوزارة العراقية في إطلاق خدمة لمساعدة المواطنين في دعم مادي يصرف على رواتب لمساعدتهم على الحياة المعيشية في ظل الظروف الصعبة ‏‏من غلاء الأسعار في توفير حياة أفضل لهم من خلال توفير الأساسيات التي يحتاجونها في الحياة ‏لذلك تعد اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة ‏أكثر بحثاً من قبل الأشخاص المستفيدين ‏أنا الاستعلام عن أسماء المشمولين يمكنك الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية ‏التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

‏الاستعلام عن أسماء المشمولين ‏الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

‏يمكن الأشخاص المستفيدين الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة ‏من خلال الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية التابع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق من خلال اتباع هذه الخطوات الآتية:

‏أولا الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

‏واضغط على خانة اسماء الرعاية الاجتماعية.

‏ثم أدخل البيانات اللازمة منك مثل رقم البطاقة التموينية.

‏وبعدها انقر على ايقونة البحث للاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية.

كيف اعرف اسمي موجود في الرعاية الاجتماعية؟