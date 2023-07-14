رسميا.. ظهور رابط نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم
رسميا.. ظهور رابط نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم
بدأ طلاب الدبلوم العام في البحث عن نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2023 من بعد الانتهاء من أداء الامتحانات خلال الأيام الماضية للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني أنا اعلن مصدر مسؤول عن اقتراب الانتهاء من عملية تصحيح اوراق إجابات الطلاب وجاري رصد درجات الطلاب في الكنترول ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة.
نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2023
قامت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بالإعلان عن الموعد المتوقع أن يتم الإعلان فية عن نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2023 والذي من المقرر أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الانتهاء تماما من عملية تصحيح اوراق إجابات المواد الدراسية للطلاب ورصد الدرجات في الكنترول تمهيدا للإعلان عن النتيجة ابني أن على ذلك سوف يعلن عن النتائج في الفترة التي تبدأ من 16 يوليو حتى 18 يوليو 2023 ولا الاستعلام عن التوقيت واليوم المحدد لإعلان عن النتيجة يمكن الطلاب متابعة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم في سلطنة عمان باستمرار للإطلاع على أحدث الأخبار.
رابط نتيجة الدبلوم العام في سلطنة عمان 2023
أعلنت وزارة عمان عن عدد من الخطوات البسيطة للاستعلام عن نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2023 وذلك من خلال البوابة إلكترونية التعليمية الخاصة بالوزارة للحصول على النتيجة من خلال تلك الخطوات:
- أولا أدخل على موقع وزارة التربية والتعليم في عمان.
- انقر على خانة دخول النظام.
- ثم قم بتسجيل الدخول.
- بعدها انقر على ايقونة الاستعلام عن النتائج.
- ثم أدخل رقم جلوس واسم الطالب.
- ثم انقر على ايقونة عرض النتيجة.
- انتظر حتى تظهر أمامك النتيجة على الشاشة.
كيفية استخراج النتائج الخاصة بالدبلوم العام لعام 2023
هذا وأوضحت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عٌمان ان جميع النتائج الخاصة بالصفوف من الأولي وحتي الحادية عشر متوفرة الآن. ويكون ذلك عبر البوابة التعليمية الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم العمانية.
وحين الانتهاء من اختبارات الصف الثاني عشر سوف يتم إعلانها ايضآ عبر البوابة التعليمية. ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال إتباع الخطوات التالية.