رسميا.. ظهور رابط نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بدأ طلاب الدبلوم العام في البحث عن نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2023 ‏‏من بعد الانتهاء من أداء الامتحانات خلال الأيام الماضية للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني ‏‏أنا اعلن مصدر مسؤول عن اقتراب الانتهاء من عملية تصحيح اوراق إجابات الطلاب وجاري رصد درجات الطلاب في الكنترول ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة.

نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2023

قامت ‏‏وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بالإعلان ‏عن ‏الموعد المتوقع أن يتم الإعلان فية عن نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2023 ‏والذي من المقرر أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الانتهاء تماما من عملية تصحيح اوراق إجابات المواد الدراسية للطلاب ورصد الدرجات في الكنترول تمهيدا للإعلان عن النتيجة ابني أن على ذلك سوف يعلن عن النتائج في الفترة التي تبدأ من 16 يوليو حتى 18 يوليو 2023 ‏ولا الاستعلام عن التوقيت واليوم المحدد لإعلان عن النتيجة يمكن الطلاب متابعة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم في سلطنة عمان باستمرار للإطلاع على أحدث الأخبار.

‏رابط نتيجة الدبلوم العام في سلطنة عمان 2023

‏‏أعلنت وزارة عمان عن عدد من الخطوات البسيطة للاستعلام عن نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2023 وذلك من خلال البوابة ‏إلكترونية التعليمية ‏الخاصة بالوزارة للحصول على النتيجة ‏من خلال تلك الخطوات:

‏أولا ‏أدخل على موقع وزارة التربية والتعليم في عمان.

‏انقر على خانة دخول النظام.

‏ثم قم بتسجيل الدخول.

‏بعدها انقر على ايقونة الاستعلام عن النتائج.

‏ثم أدخل رقم جلوس ‏واسم الطالب.

‏ثم انقر على ايقونة عرض النتيجة.

انتظر ‏حتى تظهر أمامك النتيجة على الشاشة.

كيفية استخراج النتائج الخاصة بالدبلوم العام لعام 2023

هذا وأوضحت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عٌمان ان جميع النتائج الخاصة بالصفوف من الأولي وحتي الحادية عشر متوفرة الآن. ويكون ذلك عبر البوابة التعليمية الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم العمانية.

وحين الانتهاء من اختبارات الصف الثاني عشر سوف يتم إعلانها ايضآ عبر البوابة التعليمية. ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال إتباع الخطوات التالية.