تحديث ببجي موبايل 2.7 pubg mobile دراغون بول | برابط مباشر للأندوريد والآيفون

تحديث ببجي موبايل 2.7 pubg mobile… أخيرًا، أصبح رابط تحميل لعبة ببجي دراغون بول 2.7 متوفرًا،بدأ العد التنازلي لطرح تحديث لعبة ببجي الجديد بالتعاون مع دراجون بول سوبر لتحويل شكل وأداء اللعبة بشكل جذري، سيتم خلق خليط رائع بين اللعبة العالمية المشهورة رويال باتل ولعبة الانمي المعروفة قصص المانجا. سيغوص لاعبو PUBG Mobile 2.7 في تجربة مثيرة من خلال هذا التعاون، حيث ستضاف ثيم دراجون بول الجديد، وخارطة طريق وغيرها في اللعبة، ومواهب وملابس شخصيات جديدة في لعبة ببجي دراغون بول 2.7.

لعبة ببجي دراغون بول 2.7

في إطار التعاون الذي تم بين اللعبتين الشهيرتين، ستتميز لعبة ببجي موبايل بوجود مجموعة من المناطق المستوحاة من لعبة دراغون بول سوبر. يمكنك القتال في أماكن مختلفة من الأنمي، مثل بيت كامي وقرية آرو وبرج كورين ومعبد فنون الدفاع عن النفس. ولكن هذه المناطق تحمل صعوبات وتحدياتها الخاصة. تمت إضافة هذه المناطق حديثًا إلى لعبة ببجي موبايل من خلال تحديث جديد.

تحديث PUBG Mobile 2.7 الجديد التعاون مع دراجون بول

يستمد اللاعبون المهارات الفريدة المتوقعة من لعبة الأنمي الشهيرة، حيث تم الإعلان على منصة تويتر عن وجود مهارة “كاميهاميها” وانفجار الطاقة لجوكو. يمكنك استخدام هذه المهارات وغيرها لتدمير خصومك. قد تصدق بعض اللاعبين الشهيرين في ببجي موبايل وجود مهارة “فاينال فلاش” الخاصة بشخصية فيجيتا المقاتلة لزيادة الإثارة والتشويق في اللعبة.

تحديث ببجي موبايل 2.7 pubg mobile

يقدم تحديث PUBG Mobile 2.7 خريطة لسلسلة من الأحداث الجديدة غير المتوقعة في اللعبة. ويتم ذكر الأحداث الجديدة في النقاط التالية.

تم تقديم تحديث جديد للتيم دراجون بول من تاريخ 13 يوليو إلى تاريخ 4 سبتمبر 2023.

ستستمر ثيم باتل رويال دراجون بول سوبر من تاريخ 15 يوليو حتى تاريخ 4 سبتمبر 2023.

منتجات خاصة وإضافات وأسلحة حصرية من 14 يوليو إلى 4 سبتمبر 2023.

حدث تعاوني في اللعبة مستمر من 14 يوليو حتى 4 سبتمبر 2023.

تتوفر مجموعة خاصة وفريدة من الملابس الجديدة فقط في الفترة من 11 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2023.

ملابس الشخصيات الجديدة

سيقدم التعاون في تحديث PUBG Mobile 2.7 تشكيلة واسعة من الملابس والأغطية لشخصيات القتال. يمكنك اختيار شخصيتك القاتلة من بين أبطال سلسلة الأنمي الشهيرة. يتم توفير خمس شخصيات قتالية في وضع الباتل رويال من شخصيات الأنمي، وهم جوكو وفيجيتا وفريزا وجوهان وبيكولو. ستتمكن أيضًا من عرض الملابس الخاصة بهؤلاء الشخصيات في وضع الباتل رويال، والحصول على أغطية مرتبطة بهم مثل الأسلحة والعناصر الأخرى.

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