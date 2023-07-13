“epedu.gov.iq” رابط تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023 دور اول عموم المحافظات وزارة التربية العراقية

يستعلم طلاب وطالبات العراق عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا بغداد وذلك بعد الانتهاء من إجراء الدور الأول لامتحانات مرحلة الصف الثالث متوسط في العراق لعام 2023، وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن انتهاء عملية تصحيح وتقييم الدرجات لجميع الاختبارات التي تمت في صباح السابع عشر من يونيو الماضي، وحاليًا، يتم إنهاء عملية تصحيح الدفاتر في الكنترولات تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية لطلاب وطالبات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قريبًا، وسيتم إشعار الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالنتائج عبر القنوات الرسمية للتواصل مع المدارس والوزارة.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023

يتم الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ الثانية عبر موقع الوزارة الرسمي حيث ينبغي التنويه على أن المرحلة المتوسطة في العراق تعد من أهم مراحل التعليم، حيث يتمكن الطلاب فيها من تحديد تخصصهم الدراسي استعدادًا للمرحلة الإعدادية والجامعية، ويعتبر الأداء في المرحلة المتوسطة مؤشرًا مهمًا للتأهل إلى الجامعة ويؤثر في تحديد المستقبل المهني والأكاديمي، ولذا، تحظى المرحلة المتوسطة بأهمية كبيرة للطلاب الذين يسعون لتحقيق طموحاتهم المستقبلية، والجدير بالقول أن اختبارات المرحلة المتوسطة مرت بنجاح، وتتميز بالصعوبة في بعض المواد حيث جاءت فوق مستوى الطلاب المتوسطين، بهدف التمييز بين المتفوقين، والآن في مرحلة تصحيح هذه الاختبارات ورصد الدرجات، ومن المنتظر الإعلان عنها خلال الساعات القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 وزارة التربية العراقية

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية موقعها الرسمي لنشر نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول الكرخ الثانية ، وبذلك يتمكن الطلاب من الحصول عليها بناء على عدة خطوات :

التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية .

. أو الذهاب إلى موقع نتيجة نت.

النقر على أيقونة نتائج المرحلة المتوسطة.

تحديد نتائج الدور الأول.

إدخال اسم المحافظة التابعة للطالب.

كتابة رقم المقعد الخاص بالطالب.

التحقق من صحة البيانات التي قام الطالب بإدخالها.

النقر على أيقونة استعلام، ستبدو لك النتيجة في الحال.

تهيب الوزارة طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، وكذلك أولياء الأمور بعدم تداول أخبار غير صحيحة حول النتائج، والحصول على أي معلومات موثوق منها من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

نتائج الثالث متوسط بغداد

ان التعرف على النتيجه يتم عن طريق موقع وزاره التربيه الرسمي والتي اكدت ان النتائج سوف تظهر في خلال هذه الايام عقب انتهاء عمليات التدقيق والمراجعه وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح اوراق الامتحانات في كافه محافظات الجمهوريه حيث ان النتائج تظهر في شكل ملف pdf عبر موقع نتائجنا لكي يحصل عليها الطالب بالرقم الامتحاني.