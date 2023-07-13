PDF رابط تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق منصة مظلتي الوجبة التاسعة وزارة العمل

يتساءل الكثير من الأفراد عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 وتحديدا الاشخاص الذين تقدموا من أجل الاستفادة من هذا الدعم، وتم الاعلان عن نتائج الدفعة الثانية من خلال الموقع الرسمي لدولة العراق، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وسعت إلى توفير برنامج الرعاية الاجتماعية من أجل رفع مستوى المعيشة للأسر الفقيرة والمحتاجة، وسوف نوافيكم عبر الفقرات التالية كافة للمعلومات عن هذه الأسماء، وخطوات الاستعلام عنها.

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية مجموعة شروط للإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 ، وعلى رأس هذه الشروط:

لابد أن يكون المتقدم يحمل الجنسية العراقية.

أن ينتمي إلى عائلة بها ٤ أفراد على الأقل.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين ١٨ حتى ٦٠ عاما، وأما بالنسبة للسيدات تتراوح أعمارهن مابين ١٥ إلى ٥٥ عامًا.

أن يكون مسجل سابقًا في وزارة الشؤون الاجتماعية.

ألا يمتلك أي عقار أو تأمين صحي أو اجتماعي.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق لتلك الدفعة الحالية لهذا العام من خلال الرابط المعين من قبل الوزارة وللاستعلام عن الاسماء بكل بساطة وسهولة من خلال الخطوات التالية:

انتقل أولاً إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

. النقر على أيقونة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

عليك الآن كتابة الاسم الكامل ثم تحديد المنطقة التي تعيش فيها.

أخيرًا اضغط على أيقونة البحث وستظهر لك قائمة بأسماء الأشخاص المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية.

والجدير بالذكر أن وزارة العمل بالعراق تبذل جهود مكثفة لإنهاء عمليات الاستعلام عن هذه الأسماء من خلال شروط القبول ويتم طرح الأسماء علي الموقع الذي حددته الوزارة بعد الانتهاء من مراجعة الطلبات وفحصها جيدا.

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