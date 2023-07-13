اسعار الذهب في مصر الأربعاء 12 يوليو 2023 جميع العيارات للبيع والشراء واسعار الذهب عالميا

تزايدت معدلات البحث عن اسعار الذهب بالمصنعية من قبل المواطنين الذين يفضلون شراء الذهب للاقتناء أو البيع، حيث ظهر ثباته في الأسعار اليوم الأربعاء، بعد أن سجل انخفاضات في الأيام الماضية، ويرجع ذلك إلى ارتفاع سعر الذهب عالميًا، ويتباين السعر بالمصنعية من منطقة إلى أخرى، ويختلف أيضًا حسب نوع الذهب ونوع القطعة الذهبية ووزنها، وسوف نستعرض عبر السطور القادمة الاسعار مساء يوم الأربعاء الموافق 12-7-2023، ولهذا تابعونا لمعرفة المزيد.

اسعار الذهب اليوم

سجلت اسعار الذهب الأربعاء 12 يوليو 2023 ارتفاعًا في العيارات المختلفة، وإليكم تفاصيل الأسعار:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المصنعية 2491 جنيهًا للبيع و2468 جنيهًا للشراء.

وأما سعر جرام الذهب عيار 21 في المصنعية 2181 جنيهًا للبيع و2160 جنيهًا للشراء، للويعد العيار 21 الأكثر انتشارًا في محافظات الصعيد.

سجل أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 في المصنعية 1868 جنيهًا للبيع و1851 جنيهًا للشراء، ويزداد تداوله في محلات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

وبينما سعر جرام الذهب عيار 14 في المصنعية 1453 جنيهًا للبيع و1440 جنيهًا للشراء.

بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، سجل ارتفاعًا أيضًا، حيث يباع الجنيه عيار 21 أي يزن 8 جرامات بسعر 17440 جنيهًا ويصل إلى 17280 جنيهًا في حالة الشراء.

اسعار الذهب اليوم عالميا

توجد تغيرات يومية في أسعار الذهب العالمية وتعتمد على عدة عوامل مثل العرض والطلب والتضخم والاستقرار الاقتصادي.

وفقًا للمعلومات الأخيرة التي قدمتها، يشير إلى أن سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية قد ارتفع إلى حوالي 1,932.36 دولارًا للأوقية بنسبة ارتفاع تقدر بحوالي 0.37% مقارنة بالسعر الذي تم تسجيله في آخر سعر للإغلاق السابق والذي كان حوالي 1,925.32 دولارًا.

الجدير بالذكر أن قيمة سعر الذهب بالمصنعية تتفاوت من محافظة إلى آخرى ومن محل إلى آخر بقيمة تتراوح من 5% :10% تبعا لكل محل وتاجر.

يتاثر سعر الذهب بشكل اساسي بحاله الاقتصاد العالمي حيث انها تتراوح ما بين الانخفاض والارتفاع سواء بشكل طفيف او بشكل كبير، وهو ما يؤدي الى بحث المواطنين بشكل دائم على الاسعار الجديده وذلك في كافه انحاء العالم حيث يرغبون في التعرف على سعر البيع والشراء وكذلك الاسعار العالميه والتي تؤثر بشكل قوي على الاسعار المحليه للذهب.