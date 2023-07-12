“القمة 126 لتتويج بالدوري” موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم 13 يوليو 2023 .. تردد القناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري والتي هي مواجهة مرتقبة الفريقين وخاصة بعد ان حسم الأهلي المصري بطولة الدوري المصري لممتاز بعد أن خسره لمدة وسمين متتاليين على حساب الزمالك المصري والذي توج باللقب في العامين الماضيين، وهى المباراة التي على الرغم أنها تحصيل حاصل إلي انه ذات أهمية كبيرة غن جماهير لكرة المصرية، واليك تفاصلي لقاء القمة غدا الخميس 13 يوليو 2023

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

تقام مباراة الأهلي المصري ضد الزمالك المصرية غدا الخميس الموافق 13 يوليو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وجدة، والساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت دبى وهى مباراة القمة في اطار الجولة الواحد والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز وتقام على ملعب القاهرة الدولي ، والتى قد يتم تتويج الأهلي بها غدا بدرع الدوري المصري الممتاز بعد أن حسم اللقاء بعد تعادل بيراميدز في مباراة السابقة .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي و الزمالك

سف تنقل مباراة الاهلى والزمالك للقمة 126 على قنوات أون تايم سبورت المجاني،ة على الأقمار الصناعية المختلفة في تمام الثامنة والنصف، عبر ترددها التالية لقنواتها الثلاث على النايل سات بأعلي جودة صوت وصورة من الآن اخر تفاصيل حول موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك:

ردد قناة أون تايم سبورت 1



القمر: النايل سات.

تحديث التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة on time Sports 2 الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة اون سبورت 3 الجديد