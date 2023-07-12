{مٌفعّل} iraq results نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٣ الدور الاول PDF من موقع ملازمنا كلش المحافظات

تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول PDF، ترقب كبير من طلاب وطالبات مرحلة الثالث المتوسط عقب قيام المتحدث الرسمي بوزارة التربية العراقية بالكشف عن ميعاد اعتماد نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023 في كلش المحافظات، وبات الكثير من الطلاب تنتظر اعتماد النتيجة بكافة المحافظات، وجدير ان وزارة التربية العراقية اعلنت منذ عدة ساعات عن عدم اكتمال عملية التصحيح حتي الان ولم يتم الكشف عن نتائج الثالث متوسط .

وزارة التربية تعلن تأجيل نتائج الثالث المتوسط

وقامت وزارة التربية العراقية بأصدار بيان اليوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من يوليو، تنويهاً جديداً بشأن نتائج الثالث متوسط، وذكر إعلام الوزارة في بيان رسمي للصحف العراقية، ان “نتائج الصف الثالث متوسط لم تكتمل حتى الآن”.

نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٣ الدور الاول PDF

واضاف المتحدث الرسمي ايضا وقال ان ” النتائج سوف يتم الاعلان عنها بشكل رسمي حال اكتمال عملية التدقيق او لا ولكن حتي الان لم تنتهي عملية التصحيح الكاملة ولكن الوزارة تؤكد ان النتائج سوف يتم تأخيرها لعدة ايام اخري”.

نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٣ الدور الاول موقع نتائجنا

للاطلاع على نتائج الثالث المتوسط لعام 2023 في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

2- اختر “قسم النتائج” من القائمة الموجودة في الصفحة الرئيسية.

3- اختر “نتائج الثالث المتوسط 2023” من الخيارات الموجودة أمامك.

4- حدد السنة الدراسية للطالب.

5- قم بإدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني بدقة في الحقول المخصصة.

6- أخيرًا، اضغط على “البحث” لعرض نتائج الطالب،وبعد ذلك، يمكنك الاطلاع على نتائج الطالب بكل سهولة ويسر