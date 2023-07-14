لينك تحميل نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول من خلال موقع وزارة التربية العراقية أو عبر موقع نتائجنا، وعلى حسب تصريحات الوزارة فإن هذه الروابط هي الروابط المفعلة والرسمية للاستعلام عن نتائج الطلاب والتي يتوقع ظهورها يوم الخميس بعد الانتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة النهائية ورفعها من خلال المواقع الإلكترونية.

لينك تحميل نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول عن طريق الموقع الخاص بوزارة التربية العراق وذلك من خلال العمل على إتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

اختر نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023.

اختر المحافظة التي تنتمي إليها ومن ثم اكتب الاسم والرقم الامتحاني الخاص بك.

بالنهاية قم بالضغط على عرض النتائج وسوف تظهر لك النتيجة بالدرجات بعد اعتمادها من الوزارة.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول موقع نتائجنا الوزراي

كشف العديد من المصادر في وزارة التربية العراقية بإن نتائج الثالث المتوسط بكافة المحافظات العراقية سوف يتم الإعلان عنها عن قريب، وتشير التكهنات كافة إلى ظهور النتيجة يوم الخميس المقبل وذلك حسب تصريحات مصادر مؤكدة.

لكن لم تعلن الوزارة حتى الآن حول نسب النجاح أو اسماء الطلاب الأوائل أو حتى اعتماد النتيجة، وصرح السيد كريم السيد المتحدث باسم وزارة التربية العراقية انه سوف يتم اعتماد النتيجة خلال السويعات القليلة المقبلة.

مؤشرات نتائج العراق الثالث متوسط

أوضح السيد كريم السيد أن نسب النجاح للصف الثالث المتوسط لهذا العام مرتفعة وتجاوزت حاجز ال90% لكن لا يمكن الإعلان بصورة رسمية إلا بعد الانتهاء من أعمال التدقيق النهائية واعتماد النتيجة بصورة رسمية وسوف يتم الإعلان في المؤتمر الرسمي الخاص بالوزارة.