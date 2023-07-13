“mlazmna” الان ظهرت رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 العراق الدور الأول فى جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتيجة الصف الثالث المتوسط فى جميع المحافظات العراقية، حيث توشك وزارة التربية العراقية على الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الدور الأول لامتحان الصف الثالث المتوسط لعام 2023،وتنتظر الطلاب وأولياء الأمور هذه اللحظة بفارغ الصبر لمعرفة نتائج الجهود التي بذلوها طوال العام الدراسي، وبالرغم من الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق التي تقوم بها الوزارة، إلا أنه لم يتم الإعلان عن النتائج حتى الآن، ومن المتوقع أن تصدر النتائج خلال اليومين المقبلين، حيث تمثل هذه النتائج حدثًا هامًا في المنظومة التعليمية في العراق لأنها تعكس مرحلة حاسمة في مسيرة الطلاب الأكاديمية، وبالتالي، نقدم لكم اليوم طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2023 في جميع المحافظات العراقية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

موعد نتائج الثالث المتوسط 2023

يعيش الآلاف من طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق حالة من الترقب والتوتر، في انتظار الإعلان الرسمي عن نتائج الامتحانات الدور الأول لهذا العام، وتُعد نتائج هذه المرحلة الهامة مفتاحًا لمستقبلهم الأكاديمي، ولذلك فإن الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون هذه النتائج بفارغ الصبر. وقد أكملت وزارة التربية والتعليم العراقية عملية التصحيح والتدقيق لنتائج الامتحانات، وتسعى جاهدة للتأكد من دقة النتائج قبل الإعلان الرسمي عنها. وبمجرد الإعلان عن النتائج، ستتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع عليها عبر المواقع المعتمدة التي توفر هذه الخدمة بسهولة وأمان.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

يتعين البحث عن خيار “ نتائج الثالث المتوسط” والنقر عليه.

والنقر عليه. يجب تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب من القائمة المعروضة.

بعد ذلك، يمكن إدخال اسم الطالب بالطريقة المطلوبة في الحقل المخصص، مع التحقق من صحة الاسم الرباعي المكتوب

يجب أيضاً إدخال رقم الامتحان الذي حصل عليه الطالب قبل دخول الامتحان.

وبعد التحقق من صحة جميع البيانات المدخلة، يجب النقر على زر “استعلام” أو “بحث”. إذا تم رفع النتائج من قبل الوزارة على الموقع، ستعرض النتيجة على الفور.

نتيجة الصف الثالث المتوسط فى العراق

أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتيجة الصف الثالث المتوسط فى جميع المحافظات العراقية تم الانتهاء من تصحيح الاوراق ورصد الدرجات النهائية وجارى مراجعتها ، من أجل الاعتماد النهائى من قبل وزير التربية والتعليم العراقي مشيراً إلى أن النتيجة مطمئة لجميع الطلاب والطالبات هذا العام ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث المتوسط فى جميع المحافظات العراقية تباعاً خلال الساعات القليلة المقبلة.