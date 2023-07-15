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نتائج الثالث متوسط 2023 ميسان

شوكت نتائج الثالث متوسط 2023 ميسان

alaakarim9منذ 36 دقيقة
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نتائج الثالث متوسط 2023 ميسان
نتائج الثالث متوسط 2023 ميسان

تزداد عمليات البحث حول رابط نتائج الثالث متوسط 2023 ميسان والبصرة وبغداد وكافة المحافظات العراقية من قبل الطلاب والطالبات، والذين ينتظرن منذ ما يقارب من 25 يوم الإعلان عن ظهور النتيجة وتحديدًا منذ انتهاء الاختبارات في يوم السابع عشر من شهر يونيو الماضي، وسوف نخبركم حول الرابط وخطوات الاستعلام بالتفصيل من خلال هذا المقال.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 ميسان

حتى هذه اللحظة لم يحدد موعد رسمي ونهائي من قبل وزارة التربية العراقية لإعلان النتيجة، لكن التصريحات التي أدلى بها السيد كريم السيد  المتحدث الرسنمي باسم الوزارة تشير إلى اقتراب الإعلان عن النتيجة خلال السويعات القادمة نظرًا لاقتراب الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بتعليم الدفاتر الامتحانية ومراجعتها.

نتائج الثالث متوسط 2023 ميسان
نتائج الثالث متوسط 2023 ميسان

أوضحت الوزارة أن الروابط المعتمدة والفعالة هي الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والرابط الخاص بموقع نتائجنا وهي الروابط التي سوف تعلن من خلالها النتيجة لمحافظة ميسان وكافة المحافظات العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا 

نتائجنا هو الرابط الإلكتروني المفعل والذي تم تدشينه من قبل الوزارة للتسهيل على الطلاب الحصول على النتيحة وتحميلها وذلك عبر هذه الخطوات:

نتائج الثالث متوسط 2023 ميسان
نتائج الثالث متوسط 2023 ميسان
  • أنقر على الرابط الرسمي لموقع نتائجنا.
  • حدد خدمة النتائج الامتحانية وادخل نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2023.
  • اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب ومن ثم اكتب الاسم والرقم الامتحاني.
  • أضغط على كلمة عرض النتيجة وقم بتحميلها.

موعد نتائج الثالث متوسط 

نتائج الثالث متوسط 2023 ميسان
نتائج الثالث متوسط 2023 ميسان

تسعى وزارة التربية العراقية بالانتهاء من أعمال التصحيح من أجل توفير نتائج الطلاب في أقرب وقت عبر الرابط الرسمي الخاص بها، وأضافت الوزارة أنه لم يتبقى سوى وقت قليل للغاية من أجل الإعلان عن النتيجة واعتمادها بصورة رسمية.

حيث كشف فلاح القيسي وكيل التربية أن نتائج الثالث المتوسط في كافة المحافظات العراقية سوف يتم الإعلان عنها قبل يوم الإثني المقبل، لذلك سوف تكون النتيجة متاحة اليوم السبت أو يوم غدا الأحد.

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alaakarim9منذ 36 دقيقة
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