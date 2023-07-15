شوكت نتائج الثالث متوسط 2023 ميسان

تزداد عمليات البحث حول رابط نتائج الثالث متوسط 2023 ميسان والبصرة وبغداد وكافة المحافظات العراقية من قبل الطلاب والطالبات، والذين ينتظرن منذ ما يقارب من 25 يوم الإعلان عن ظهور النتيجة وتحديدًا منذ انتهاء الاختبارات في يوم السابع عشر من شهر يونيو الماضي، وسوف نخبركم حول الرابط وخطوات الاستعلام بالتفصيل من خلال هذا المقال.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 ميسان

حتى هذه اللحظة لم يحدد موعد رسمي ونهائي من قبل وزارة التربية العراقية لإعلان النتيجة، لكن التصريحات التي أدلى بها السيد كريم السيد المتحدث الرسنمي باسم الوزارة تشير إلى اقتراب الإعلان عن النتيجة خلال السويعات القادمة نظرًا لاقتراب الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بتعليم الدفاتر الامتحانية ومراجعتها.

أوضحت الوزارة أن الروابط المعتمدة والفعالة هي الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والرابط الخاص بموقع نتائجنا وهي الروابط التي سوف تعلن من خلالها النتيجة لمحافظة ميسان وكافة المحافظات العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا

نتائجنا هو الرابط الإلكتروني المفعل والذي تم تدشينه من قبل الوزارة للتسهيل على الطلاب الحصول على النتيحة وتحميلها وذلك عبر هذه الخطوات:

أنقر على الرابط الرسمي لموقع نتائجنا.

حدد خدمة النتائج الامتحانية وادخل نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2023.

اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب ومن ثم اكتب الاسم والرقم الامتحاني.

أضغط على كلمة عرض النتيجة وقم بتحميلها.

موعد نتائج الثالث متوسط

تسعى وزارة التربية العراقية بالانتهاء من أعمال التصحيح من أجل توفير نتائج الطلاب في أقرب وقت عبر الرابط الرسمي الخاص بها، وأضافت الوزارة أنه لم يتبقى سوى وقت قليل للغاية من أجل الإعلان عن النتيجة واعتمادها بصورة رسمية.

حيث كشف فلاح القيسي وكيل التربية أن نتائج الثالث المتوسط في كافة المحافظات العراقية سوف يتم الإعلان عنها قبل يوم الإثني المقبل، لذلك سوف تكون النتيجة متاحة اليوم السبت أو يوم غدا الأحد.