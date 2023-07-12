link pdf الان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول العراق جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية

نتيجة الصف الثالث المتوسط 2023 فى جميع المحافظات العراقية، حيث يشهد الدور الأول من امتحان الصف الثالث المتوسط 2023 في العراق اهتمامًا واسعًا، خاصة في محافظة صلاح الدين، حيث يتابع العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي الخطوات التي أعلنتها وزارة التربية العراقية للحصول على النتائج، وضمن إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالاختبارات، بدأت الوزارة في القيام بالجولة الأولى من عملية تصحيح الامتحانات للطلاب. ويتم حالياً مراجعة الامتحانات وتقييم الدرجات، ومن المتوقع أن تتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، وفقًا لتصريحات الوزارة.

رابط mlazmna نتائج الصف الثالث المتوسط 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول ستكون متاحة في جميع محافظات العراق عبر موقع “نتائجنا بغداد” خلال الساعات القليلة القادمة، بعد الانتهاء من عمليات تصحيح امتحانات الطلاب في المرحلة المتوسطة الثالثة،و وسيتم الإعلان عن النتائج رسميًا على موقع الوزارة،وتحظى النتائج لهذه المرحلة بأهمية كبيرة للطلاب في العراق، حيث تستخدم الدرجات لتقييم أدائهم وتحديد مستواهم التعليمي في المراحل المقبلة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة من خلال الدخول على موقع “نتائجنا بغداد” واختيار اسم المحافظة وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب للحصول على النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023

للوصول إلى نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 في العراق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية أو زيارة موقع “نتائجنا”

يتم البحث عن قسم النتائج أو الاستعلام عن النتائج.

النقر على رمز الاستعلام، سيتم طلب رقم امتحان الطالب المخصص له.

بعد ذلك، يمكن النقر على أيقونة البحث أو الاستعلام وسيتم عرض النتيجة أمامك،