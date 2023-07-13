mlazemna صدرت PDF نتائج الثالث متوسط 2023 نتائجنا الدور الأول| تحميل نتائج ثالث متوسط جميع المحافظات عبر التربية العراقية

تحميل نتائج الثالث المتوسط 2023 pdf في العراق الدور الأول عبر موقع نتائجنا في جميع المحافظات، يواصل الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية بالبحث علي محركك جوجل عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول بعد التصريحات التي أعلنتها الوزارة خلال الأيام الماضية بإعلان النتيجة رسميًا خلال نهاية الأسبوع الجاري تزامنًا مع الإنتهاء من أعمال التدقيق ورصد الدرجات في الكنترولات وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن PDF نتائج الثالث متوسط 2023 نتائجنا الدور الأول وكيفية تحميل نتائج ثالث متوسط جميع المحافظات عبر التربية العراقية بالرقم الإمتحاني.

تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية العراقية، في بيان رسمي لها، إنه لم تتكمل حتي الآن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول وجاري الإنتهاء من أعمال المراجعة والرصد تمهيدًا لإعلان نتائج ثالث متوسط دور اول جميع المحافظات خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي للوزارة وموقع نتائجنا الوزاري الخاص بإعلان نتائج الإمتحانات في العراق لجميع المراحل التعليمية، موجهة رسالة طمئانية للطلاب وأولياء أمورهم بعدم القلق، حيث أن النتائج ستعلن فور الإنتهاء من كافة أعمال التصحيح والتدقيق والرصد للدرجات وحتي يحصل الطلاب علي حقوقهم كاملة.

رابط الإستعلام نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الأول

وإليكم أبنائنا الطلاب في عموم المحافظات العراقية خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2023 في العراق عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع نتائجنا والتربية العراقية.

2- اختيار خانة “نتائج الثالث المتوسط”.

3- اختيار “الدور الأول”.

4- إدخال الرقم الوطني للطالب.

5- اختيار السنة الدراسية.

6- اختيار المحافظة والقضاء والمدرسة.

7- الضغط على زر “بحث”.

8- سيتم عرض نتيجة البحث بعد انتهاء عملية التحميل.