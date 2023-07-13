مشاهدة فيلم البعبع اون لاين HDTS كامل علي موقع ماي سيما بديل ايجي بست EgyBest الرسمي

مشاهدة فيلم البعبع اون لاين HDTS، منذ ان طرحت افلام عيد الاضحي المبارك ويعمل الكثير من محبي ومتابعي الافلام العربية لمشاهدة تلك الأعمال مجاناً، وذلك بسبب عدم تفرغ الكثير منا للذهاب إلي السينما بالوقت الحالي، وجدير أن الأعمال باتت متوفرة علي مواقع الافلام العربية والاجنبية المعروفة وهو موقع ايجي بست وماي سيما التي توفر تلك الاعمال مجاناً بدون اعلانات ويمكن للجميع الان مشاهدة فيلم البعبع اون لاين HDTS كامل علي موقع ماي سيما.

فيلم البعبع من الأعمال التي شارك فيها العديد من النجوم الكبار أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، هشام الشاذلي، محمد عبدالعظيم، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، شريف دسوقي.

ايرادات افلام عيد الاضحي حتى أمس الثلاثاء

1- فيلم بيت الروبي حقق 88 مليون و 700 الف جنية (3 اسابيع عرض)

2- فيلم تاج حقق 31 مليون و 900 الف جنية ( أسبوعين عرض)

3- فيلم البعبع حقق 26 مليون و 500 الف جنية (أسبوعين عرض)

4- فيلم مستر اكس حقق 19 مليون و 600 الف جنية ( أسبوعين عرض)

5- فيلم The Falsh حقق 9 مليون و 600 الف جنية (4 اسابيع عرض)

6- فيلم Mission impossible Dead Reckoning حقق 3 مليون و 200 الف جنية (3 ايام عرض)

7- فيلم Indiana Jones حقق 1 مليون و 900 الف جنية (أسبوعين عرض)

– فيلم “البعبع” هو أحدث افلام أمير كرارة وذلك عقب غياب 4 سنين بعد ان قدم فيلم “كازابلانكا” والفيلم بتدور احداثة عن المجرم سلطان اللى بيقرر انه يتوب ولكن يقرر القيام بأخر جريمة من اجل جمع الاموال وتكون ماتش الاعتزال وهي تهريب اثار ولكن يتفاجئ سلطان انه عقب خروجة من السجن ان لدية طفلين ويواجه الكثير من المشاكل والفيلم ينتمي لنوعية الكوميديا والاكشن .

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