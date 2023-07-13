إلغاء البطاقة التموينية للمواطنين !!! وطرح الكارت الموحد بديل بطاقة التموين 2023

كثير من المواطنين يتحدثون عن الكارت الموحد بديل بطاقة التموين 2023 ، إذ يرغب العديد منهم في التعرف على حقيقة هذا الخبر، ومعرفة ما هو هذا الكارت، فمن الجدير بالذكر أن هناك مصادر في وزارة التموين تقول إن الوزارة سوف تقوم بتطبيق هذا الكارت، وذلك من بين تبني الوزارة لمنظومة حديثة وجديدة لم يُعلن عنها بشكل رسمي، إذًا فهل هذا الخبر الخاص بتطبيق هذا الكارت الموحد في كل المحافظات حقيقيًا أم لا؟ هذا ما سوف نقوم بتناوله في هذا المقال بشيء من التفصيل.

الكارت الموحد بديل بطاقة التموين 2023

توجد العديد المصادر المتداولة توضح بأنه سوف يتم تبديل بطاقة التموين، بالكارت الموحد، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين تقوم في هذا الوقت الجاري باستحداث منظومة أخرى حديثة للبطاقات التموينية، كذلك أنها أجرت الشهر الذي مضى تجربة تتشكل في توحيد كافة البطاقات التموينية لتكون كارت موحد، كذلك أن تلك المصادر لم توضح مدى تأثر جميع الأشخاص من السلع المتعلقة بالتموين إن تم تنفيذ هذا القرار الذي يتمثل في توحيد كل البطاقات التموينية.

الكارت الموحد للتموين

مستشار وزير التموين، الدكتور عمرو مدكور، بين أن وزارة التموين تقوم بإجراء تجربة خاصة باستحداث البطاقات الخاصة بالتموين تتشكل بالكارت الموحد بشهر يوليو الجاري، بمحافظة بورسعيد، ليتم تقديم جميع الخدمات التي تمنحها البطاقة التموينية عن طريقه، مشيرًا إلى تعميم هذا على كل محافظات الجمهورية بالقريب العاجل، إذ أن تطبيق هذا الكارت الموحد حقيقي وليس من بين الشائعات.