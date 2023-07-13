تعرف الآن على القنوات الناقلة مباراة الاهلي والزمالك 2023 مجانًا وبجودة عالية
عشاق كرة القدم من جمهورية مصر العربية يبحثون في الوقت الحالي عن القنوات الناقلة مباراة الاهلي والزمالك 2023 وموعد انطلاق المباراة بين الأهلي والزمالك، حيث القمة رقم 126 والتي تُعتبر مواجهة حاسمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، وفي تقرير اليوم نوضح لكم القنوات الناقلة للمباراة وموعد انطلاقها من الأساس، فضلًا تابعونا.
القنوات الناقلة مباراة الاهلي والزمالك 2023
تُعتبر قناة أون تايم سبورت الأرضية أو الفضائية هي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز للعام 2023، حيث تقوم ببث محتوى جميع المباريات للمشاهدين والمشاهدات في جمهورية مصر العربية، حيث سيتم بث الجولة بين الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورت 1، حيث تأتي ترددات القناة على النحو التالي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد هو 11861.
- الاستقطاب هو الرأسي.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة
وضحنا لكم القنوات النافلة مباراة الاهلي والزمالك 2023 وكذلك تردد القناة، بحيث يمكن لأي مشاهد رؤية المباراة بكل سهولة، ومقرر أن تنطلق المباراة غدًا الخميس الموافق الثالث عشر من شهر يوليو من عام 2023، حيث مقرر أن تنطلق الجولة في تمام الساعة التالية:
- الساعة الثامنة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية وكذلك المملكة العربية السعودية.
- الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
- حيث يدخل الزمالك هذه المباراة ورصيده 59 نقطة حيث المركز الثالث، بينما الأهلي في الصدارة ومعه 75 نقطة، حيث لم يخسر كلاهما في أي جولة دخلا بها، فمن سيكون الفائز في هذه الجولة؟