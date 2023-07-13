تعرف الآن على القنوات الناقلة مباراة الاهلي والزمالك 2023 مجانًا وبجودة عالية

عشاق كرة القدم من جمهورية مصر العربية يبحثون في الوقت الحالي عن القنوات الناقلة مباراة الاهلي والزمالك 2023 وموعد انطلاق المباراة بين الأهلي والزمالك، حيث القمة رقم 126 والتي تُعتبر مواجهة حاسمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، وفي تقرير اليوم نوضح لكم القنوات الناقلة للمباراة وموعد انطلاقها من الأساس، فضلًا تابعونا.

القنوات الناقلة مباراة الاهلي والزمالك 2023

تُعتبر قناة أون تايم سبورت الأرضية أو الفضائية هي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز للعام 2023، حيث تقوم ببث محتوى جميع المباريات للمشاهدين والمشاهدات في جمهورية مصر العربية، حيث سيتم بث الجولة بين الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورت 1، حيث تأتي ترددات القناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد هو 11861.

الاستقطاب هو الرأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

وضحنا لكم القنوات النافلة مباراة الاهلي والزمالك 2023 وكذلك تردد القناة، بحيث يمكن لأي مشاهد رؤية المباراة بكل سهولة، ومقرر أن تنطلق المباراة غدًا الخميس الموافق الثالث عشر من شهر يوليو من عام 2023، حيث مقرر أن تنطلق الجولة في تمام الساعة التالية: