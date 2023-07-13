“خبر محزن” إصابة إيمان البحر درويش بمرض خطير يسبب بـ فقدان شديد في الوزن

تم الاهتمام بشكل كبير بمرض الفنان إيمان البحر درويش في الساعات الأخيرة بعدما أعلنت ابنته أمنية البحر عن حالته الصحية الصعبة جدًا، نتيجة لتلك الإعلانات، انتشرت الأخبار عبر محركات البحث على نطاق واسع، وقد قامت أمنية بنشر أول صورة لوالدها وهو يرقد في السرير، والتي تظهر التأثير البالغ للمرض عليه من خلال فقدانه الوزن الشديد وفقدان شعره.

إصابة إيمان البحر درويش بمرض خطير

تساءل رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن الأسباب الصحية التي أدت إلى تدهور حالة الفنان إيمان البحر درويش.

لم تكشف ابنة إيمان البحر درويش عن اسم المرض الذي يعاني منه والذي أدى إلى تدهور حالته الصحية.

ومع ذلك، فقد استجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير لتلك الصورة المؤثرة، حيث عبروا عن حزنهم وألمهم لما يمر به الفنان إيمان البحر درويش.

أسباب فقدان الوزن الشديد