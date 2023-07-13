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“خبر محزن” إصابة إيمان البحر درويش بمرض خطير يسبب بـ فقدان شديد في الوزن
تم الاهتمام بشكل كبير بمرض الفنان إيمان البحر درويش في الساعات الأخيرة بعدما أعلنت ابنته أمنية البحر عن حالته الصحية الصعبة جدًا، نتيجة لتلك الإعلانات، انتشرت الأخبار عبر محركات البحث على نطاق واسع، وقد قامت أمنية بنشر أول صورة لوالدها وهو يرقد في السرير، والتي تظهر التأثير البالغ للمرض عليه من خلال فقدانه الوزن الشديد وفقدان شعره.
إصابة إيمان البحر درويش بمرض خطير
- تساءل رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن الأسباب الصحية التي أدت إلى تدهور حالة الفنان إيمان البحر درويش.
- لم تكشف ابنة إيمان البحر درويش عن اسم المرض الذي يعاني منه والذي أدى إلى تدهور حالته الصحية.
- ومع ذلك، فقد استجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير لتلك الصورة المؤثرة، حيث عبروا عن حزنهم وألمهم لما يمر به الفنان إيمان البحر درويش.
أسباب فقدان الوزن الشديد
- تمتلك فقدان الوزن الشديد عدة أسباب طبية، وتُرصد “فيتو” أهم هذه الأسباب، يمكن للجسم أن يفقد وزنه بمعدلات بسيطة ويعود إلى وزنه الطبيعي.
- ولكن في بعض الأحيان يحدث فقدانًا شديدًا في الوزن في فترة زمنية قصيرة نتيجة الإصابة ببعض الأمراض، بعضها خطير ويجب تناوله على محمل الجد ومن بين هذه الأسباب:
- الاكتئاب الشديد.
- مرض السكر.
- الإصابة بأورام خبيثة في أي جزء من أجزاء الجسم، والتي تسبب فقدان الوزن المفاجئ.
- فرط نشاط الغدة الدرقية، والذي يؤدي إلى اضطراب في عمليات التمثيل الغذائي في الجسم.
- التهابات الجهاز الهضمي.
- مرض كرون.
- وفي منتصف عام 2021، تعرض الفنان إيمان البحر درويش لنزيف حاد في المخ، مما أدى إلى إصابته بالشلل النصفي، ولكنه تعافى تدريجياً وخضع لجلسات علاج طبيعي.