مباراة القمة 126… القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك علي النايل سات “On time sports”

يستقبل ستاد القاهرة الدولي النسخة الـ 126 من قمة الدوري المصري بين النادي الأهلي ونظيرة الزمالك مجاناً، وهي مباراة من المباريات المؤجلة من مباريات الدوري المصري بالاسبوع الحادي والثلاثون من عمر مسابقة الدوري ويسعي كل فريق الي التتوج الفوز بتلك المباراة برغم فوز الاهلي بالدوري .

يدخل المادر الاحمر النادي الأهلي تلك المواجهة وعينة علي الحصول علي النقاط الثالث من أجل الفرحة الكاملة بالتتوج بالدوري المصري وستكون مواجهة قوية للغاية .