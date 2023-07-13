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مباراة القمة 126… القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك علي النايل سات “On time sports”
يستقبل ستاد القاهرة الدولي النسخة الـ 126 من قمة الدوري المصري بين النادي الأهلي ونظيرة الزمالك مجاناً، وهي مباراة من المباريات المؤجلة من مباريات الدوري المصري بالاسبوع الحادي والثلاثون من عمر مسابقة الدوري ويسعي كل فريق الي التتوج الفوز بتلك المباراة برغم فوز الاهلي بالدوري .
يدخل المادر الاحمر النادي الأهلي تلك المواجهة وعينة علي الحصول علي النقاط الثالث من أجل الفرحة الكاملة بالتتوج بالدوري المصري وستكون مواجهة قوية للغاية .
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري
- في تمام الساعة 8:30 مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.
- في تمام الساعة 9:30 مساءا بتوقيت الامارات.
- في تمام الساعة 6:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك
وسوف تشاهدون تلك المواجهة الهامة بين غريمي الكرة المصرية علي شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري المصري مجاناً ويمكن للجميع متابعة اللقاء وسيكون بتعليق الكبير مدحت شلبي علي قناة On time sports 1 HD .