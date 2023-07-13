اقتصاد
بأعلى عائد شهري !! خطوات شراء شهادات بنك القاهرة 2023 عبر التطبيق الرسمي
واحدة من ضمن البنوك المصرية الموجودة في جمهورية مصر العربية هو بنك القاهرة، وقد قام البنك مؤخرًا بطرح عدد من الشهادات، ولذا نجد عملاء البنك يتساءلون في الوقت الحالي عن شهادات بنك القاهرة 2023 وأبرز المعلومات عنها، وفي تقرير اليوم نوضح لكم الشهادات التي طُرحت مؤخرًا من قبل البنك، فضلًا تابعونا.
شهادات بنك القاهرة 2023
قام بنك القاهرة المصري في وقت سابق بالإعلان عن أكثر من شهادة، حيث واحدة بعائد 19%، بينما الشهادة الأخرى 22% لأول سنة وثاني سنة بعائد 18%، بينما السنة الثالثة بعائد 16%، حيث تأتي الشهادات على النحو التالي:
- شهادة بريمو جولد، وهي شهادة بالجنية المصري وذات عائد ثابت، وذلك لمدة ثلاث سنوات، حيث يكون العائد شهري ولكن بنسبة 19% سنويًا.
- شهادة بريمو جولد والتي ذات عائد متناقص، حيث بالجنيه المصري وتكون لمدة ثلاث سنوات، حيث بسعر سنوي النسبة 22% في السنة الأولى، بينما في السنة الثانية 18%، أما السنة الثالثة تكون نسبة 16%.
أبرز مميزات شهادات بنك القاهرة 2023
وضحنا لكم آخر شهادتين قدمهم البنك، وهذه الشهادات من أجل سعى البنك لتوفير المتطلبات إلى الكثير من العملاء، بل وتحفيز المواطنين أصحاب الودائع من أجل توفير المدخرات الخاصة بهم، بل والحفاظ على قيمة الجنيه المصري، وتتميز هذه الشهادتين بالتالي:
- يمكن الاقتراض عليها بنسبة 90% وأكثر.
- الحد الأدنى لشراء هذه الشهادات هو مبلغ 10 آلاف جنيه مصري ومضاعفات الألف ودون أقصى حد.
- متوفرة الشهادة في جميع فروع البنك بجمهورية مصر العربية السعودية.