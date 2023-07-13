تعرف الآن على قرعة تصفيات كاس العالم 2026 وأهم المنتخبات المتأهلة

قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالكشف عن الموعد الذي سوف يتم فيه إجراء قرعة تصفيات كاس العالم 2026 ، إذ أنه بين من خلال بيان خاص به، أن تلك القرعة المتعلقة بالتصفيات الأفريقية سيتم إجراؤها في يوم الخميس، الذي سوف يوافق 13 يوليو 2023م، وذلك بأبيدجان، كوت ديفوار، هذا بجانب أنه قال إن السحب سوف يكون مباشرًا، وذلك على المنصات الخاصة بكاف، كذلك سوف يتم تصنيف الاتحادات الأعضاء لحوالي تسع مجموعات، كذلك أن الفائزون سوف يتأهلون من كل مجموعة بشكل تلقائي لكأس العالم.

قرعة تصفيات كاس العالم 2026

في الحقيقة أنه قد تم الكشف عن قرعة تصفيات كاس العالم 2026 ، من جانب كاف، فسوف تقام غدًا الخميس الثالث عشر من يوليو 2023م، ومن الجدير بالذكر أن منتخب مصر قد ضمن تواجده بأول تصنيف في القرعة الخاصة بتصفيات أفريقيا التي تكون مؤهلة لكأس العالم 2026م، الذي يشتمل على منتخبات المغرب، وكذلك تونس، والسنغال، هذا بجانب مصر، والجزائر، ونيجيريا، وأيضًا مالي، والكاميرون، وكوت ديفوار، ومن الجدير بالذكر أن منتخب “الفراعنة” يحتل خامس مركز بمستوى قارة أفريقيا، عقب أن كان في سادس مركز بالتصنيف الخاص بالشهر الذي مضى.

مونديال 2026

قام فيفا بالإعلان عن زيادة العدد الخاص بالمنتخبات الأفريقية التي سوف تشارك في مونديال 2026مء وذلك لحوالي تسعة منتخبات، هذا بجانب منتخب آخر يقوم بخوض الملحق، وسوف يتم إقامة القرعة بكوت ديفوار، وهذا بمساهمة ما يقرب من حوالي أربعة وخمسون منتخبًا، أي كافة المنتخبات الأفريقية.