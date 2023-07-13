بشرى سارة .. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445 للموظفين في القطاع الخاص والحكومي

يتساءل الكثير من الموظفين في الوقت الحالي عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445، حيث تكون إجازة رسمية من قبل مجلس الوزراء السعودي ويحصل الموظفين في جمهورية مصر العربية من مختلف القطاعات على إجازة رسمية في هذا اليوم، وفي تقرير اليوم نوضح لكم متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1445 ومتى تكون الإجازة فضلًا تابعونا.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445

تم الإعلان بشكل رسمي عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية ومن المقرر أن تكون يوم الخميس ما بعد القادم الموافق العشرين من شهر يوليو من عام 2023، حيث كما تجري العادة يتم ترحيل الإجازات في وسط الأسبوع إلى يوم الخميس، وقد قرر مجلس الوزراء أن تكون الإجازة يوم الخميس وليس يوم الأربعاء، والجدير بالذكر أن الموظفين سيحصلون على إجازة من يوم الخميس وإلى يوم الأحد، وذلك كالتالي:

إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس 20 يوليو 2023.

يومي الجمعة والسبت 21 و22 إجازة رسمية أسبوعية.

يوم الأحد إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو 2023.

يُصبح إجمالي الإجازات أربعة أيام متواصلة، وتم الإعلان بشكل رسمي عنها في وقت سابق من قبل مجلس الوزراء المصري.

متى رأس السنة الهجرية 1445؟

وضحنا لكم موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445، وبالنسبة لرأس السنة الهجرية فمن المقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر يوليو من عام 2023، حيث الأول من شهر محرم من العام الهجري الجديد 1445، وعام هجري سعيد على جميع الأمة الإسلامية بإذن الله.