نزل تاني.. اسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 سعر البورصة today

اسعار الذهب اليوم في نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023، شهد سعر الذهب انخفاضا داخل سوق الصاغة المصرية.

اسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب اليوم في مصر كالآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2514 جنيهًا.

وحقق سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2200 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1885 جنيها.

وجرى تداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 1466 جنيهًا.

وفيما يتعلق اسعار الذهب اليوم بالعيارات الأخرى جاءت كما يلي:

سعر الذهب عيار 18 بلغ 1877.25 جنيه للبيع و 1868.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 هبط إلى 1460 جنيه للبيع و 1453.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 انخفض إلى 1251.5 جنيه للبيع و 1245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 تراجع إلى 938.5 جنيه للبيع و 934.25 جنيه للشراء.

وأما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، فقد سجل خلال التعاملات المسائية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 داخل سوق الصاغة المصرية، 17520 جنيه للبيع و 17440 جنيه للشراء.

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21، في محلات الصاغة، 17600 جنيه، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.

تحديث.. سجل سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 13 يوليو 2023 في محلات الصاغة، عيار 21 والذي يزن 8 جرامات بـ 17520 جنيها للبيع، و17440 للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم بالدولار

تداول سعر الذهب العالمي، في بورصة نيويورك اليوم وقت كتابة هذا التقرير، كالآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 62.89 دولار.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 55.03 دولار.

حقق سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 47.17 دولار.

سعر الذهب اليوم بالدولار

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم في البورصة العالمية، وقت كتابة هذا التقرير، 1955.84 دولار.

اسعار الذهب اليوم في مصر- بيع

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2485 جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2175 جنيهًا

وحقق سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1864 جنيهًا

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 1450 جنيهًا.