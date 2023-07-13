توضيح توقيت استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2023 الدورة الأولى يبحث طلاب وطالبات بكالوريا سوريا عن النتائج النهائية للدورة الأولي لعام 2023عن كيفية الوصول إلى نتائج بكالوريا سوريا لجميع الشعب المختلفة لمرحلة البكالوريا وهي المرحلة الأهم التي يصل من خلالها الطالب إلى الكليات والجامعات المختلفة كلاً منهم بحسب مجموع درجات المواد الدراسية التي حصل عليها الطالب؛ وهو ما يتسبب في حالة القلق والترقب التي تسيطر على الجميع من الطلاب وأولياء الأمور، ليعلن مسؤولي وزارة التعليم السوري عن الانتهاء الكامل من مراجعة نتائج طلاب مرحلة البكالوريا من خلال لجان إلكترونية تعمل بدقة شديدة على مراجعة وسرد النتائج؛ لضمان حصول الطلاب على حقوقهم التعليمية كاملة.

نتائج بكالوريا سوريا

أعلنت وزارة التعليم السوري عن إتاحة الصفحة الرسمية لموقع الوزارة لعرض نتائج البكالوريا من خلال منصة وزارة التعليم السوري وهي المنصة الوحيدة الرسمية التي أعلنتها الوزارة للحصول على النتائج، حيث يستطيع الطالب وأولياء الأمور الدخول عبر المنصة للحصول على النتائج بطريقة سهلة وسلسة توفر عليهم الكثير من الوقت والجهد في جميع المدن والمحافظات السورية، ولجميع الشعب الدراسية لمرحلة البكالوريا بشكل عام، حرصاً من وزارة التعليم السوري على توفير كافة الخدمات الإلكترونية التي تسهل على الطلاب وأولياء الأمور التواصل من خلالها سواء للتعرف على النتائج أو التواصل مع المعلمين والمدارس لمعرفة الحالة الدراسية والأخلاقية للطالب، للنهوض بالمنظومة التعليمية السورية بما يتواكب مع تطور العصر الحالي.

طريقة الحصول على نتائج بكالوريا سوريا برقم الاكتتاب

كشفت وزارة التعليم السوري عن أحقية جميع طلاب شعب البكالوريا داخل كافة المحافظات والمدن السورية من خلال منصة وزارة التعليم السوري، حيث أتاحت الوزارة موقع رسمي يقدم العديد من الخدمات لطلاب البكلوريا وأهم هذه الخدمات هي الحصول على نتائج نهاية هذا العام الدراسي للدورة الأولي، ليتمكن الجميع من الحصول على النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب عليك الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم السوري، ومن ثم اختيار أيقونة النتائج الأمتحانية للبكالوريا 2023، ثم تحديد الشعبة التابع لها الطالب وتسجيل اسم المحافظة ورقم الاكتتاب الخاص بالطالب، أخيراً قم بالضغط على كلمة بحث ليتم تحميل النتائج وظهور النتيجة الخاصة بك ومجموع الدرجات كاملاً.