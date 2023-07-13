مزعل ناس كتير.. ارتفاع مُفاجئ لـ أسعار البصل الآن “توقع سعره وصل كام”

تحمل هذه الرسالة أخبارًا هامة وعاجلة بشأن أسعار البصل، أعلنت الحكومة بشكل حصري عبر موقعها الرسمي للأسعار عن زيادة كبيرة في أسعار البصل، وهذا يعني أن سعر قنطار البصل سيرتفع في الأسواق. ومن المتوقع أن يصعب على الأشخاص شراء البصل في ظل هذه الزيادة.

أسعار البصل الان

ووصل سعر قنطار البصل إلى 1000 جنيه، نتيجة ارتفاع سعر كيلو البصل في الأسواق، حيث يتراوح سعره بين 20 و 25 جنيهًا للبصل الأحمر، أما البصل الأبيض فقد وصل سعره إلى 28 جنيهًا.، تشهد أسعار البصل تاريخًا استثنائيًا، حيث تسجل هذه المرة أسعارًا لم يسبق لها مثيل. يعود ذلك إلى ندرة الكميات المتوفرة في الأسواق، حيث لم يقم عدد كبير من الفلاحين بزراعة البصل في أراضيهم خلال هذا الموسم.

سعر البصل اليوم

تشهد أسعار البصل تغيرًا ملحوظًا في الأسواق. فسعر كيلو البصل الأحمر يبلغ 25 جنيهًا، بينما يصل سعر كيلو البصل الأبيض إلى 30 جنيهًا، ويتراوح سعر البصل الصغير الحجم حوالي 20 جنيهًا.

أما فيما يتعلق بالأسعار المتوسطة، فإن متوسط سعر البصل عمومًا يبلغ 18.52 جنيه، حيث يتراوح متوسط سعر البصل الأحمر حوالي 18.65 جنيه، ويتراوح السعر الأدنى له بحدود 10 جنيهات، بينما يصل السعر الأعلى للبصل الأحمر إلى 20 جنيهًا.

أما بالنسبة للبصل الأبيض، فقد ارتفع متوسط سعره إلى 18.4 جنيه، حيث يتراوح السعر الأدنى له أيضًا بحدود 10 جنيهات، ويصل السعر الأعلى للبصل الأبيض إلى 20 جنيهًا.

سعر قنطار البصل اليوم

تختلف أسعار البصل بالقنطار حسب الحجم والنوع. فعلى سبيل المثال، يبدأ سعر قنطار البصل صغير الحجم وبصل التخليل من 750 جنيهًا.

أما بالنسبة للبصل بالحجم العادي، فسعر القنطار يتراوح من 800 جنيه إلى 1000 جنيه، وهذا يعتمد على الاتفاق مع التاجر. يجب الأخذ في الاعتبار أن البصل ذو الحجم الوسط يكون أغلى من البصل الكبير الحجم.

أما بالنسبة للبصل الأبيض، فسعر القنطار يتراوح من 800 جنيه إلى 1200 جنيه، ويعتمد ذلك على العوامل المتعلقة بالتجارة والطلب والعرض.