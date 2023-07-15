خراب بيوت مستعجل.. ارتفاع كبير في أسعار السجائر الجديدة في مصر 2023 | حوش فلوسك وبطل اشربها

أسعار السجائر الجديدة في مصر 2023 سجلت زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع سعر علب السجائر في مصر من 2 إلى 4 جنيهات مصرية في كل محلات بيع السجائر، خاصة أنواع السجائر الأجنبية الأكثر تداولاً وشعبية في الأسواق خلال الوقت الحالي، وارتفعت أيضاً أسعار السجائر في شركة الشرقية للدخان شملت أنواع شعبية مثل سجائر كليوباترا المعروفة بالنسبة للجميع، مع سجائر نستون وتارجت وغيرهم، ونستعرض عبر موقعنا البديل أسعار السجائر الجديدة في مصر 2023 في المحلات والأكشاك وبشكل عام، مع تحديث مستمر لأسعارها في الأسواق، تابع..

أسعار السجائر الجديدة في مصر 2023

يبحث الكثير من المدخنين عن أسعار السجائر الجديدة في مصر 2023، سواء عبر محرك جوجل والإنترنت بشكل عام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، خاصة بعد الإعلان الأخير من شركة فيليب موريس برفع أسعار السجائر في مصر، وهو ما تسبب في غضب المدخنين وجعلهم يختارون أنواع أخرى من السجائر بجودة مماثلة وسعر أرخص.

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أسعار السجائر اليوم في المحلات والأكشاك

يهتم العديد من المدخنين بمعرفة أسعار السجائر الجديدة في مصر 2023 بعد زيادتها في الفترة الأخيرة، ونستعرض معكم أهم أسماء السجائر في مصر وأسعارها، وهي كما يلي:

سعر سجائر بوكس 10 أصبح 15 جنيه مصري.

سعر سجائر كليوباترا سوبر أصبح 24 جنيه مصري.

سعر سجائر كليوباترا كنج سايز أصبح 23 جنيه مصري.

سعر سجائر كليوباترا بوكس 20 أصبح 23 جنيه مصري.

سعر سجائر سوفت كوين أصبح 24 جنيه مصري.

سعر سجائر مونديال أحمر أزرق سلفر أصبح 24 جنيه مصري.

سعر سجائر كليوباترا بلاك أصبح 24 جنيه مصري.

سعر سجائر بوسط بلمونت أصبح 23 جنيه مصري.

سعر سجائر مونديال سويتش أصبح 24 جنيه مصري.

سعر سجائر فايسروي بال أو مال أصبح 23 جنيه مصري.

سعر سجائر ماتوسيان سوبر أصبح 24 جنيه مصري.

سعر علبة سجائر إل أم اليوم وصل إلى 29 جنيه مصري.

سعر علبة سجائر لاكي سترايك اليوم وصل إلى 29 جنيه مصري.

سعر علبة سجائر ميريت أصفر أزرق اليوم وصل إلى 42 جنيه مصري.

مع العلم أن أسعار السجائر الجديدة في مصر 2023 تتغير من وقت لآخر سواء بالانخفاض أو الارتفاع، ونوافيكم بالأسعار بشكل مستمر عبر موقعنا.

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