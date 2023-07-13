ممكن تكون واحد منهم.. ضم فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

ضم فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة يبحث الأفراد الراغبون في الاستفادة من الدعم المادي المقدم من برنامج التحويلات النقدية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عن المستندات المطلوبة لتقديم طلب الاستفادة من معاش تكافل وكرامة بعد إضافة فئات جديدة، وفيما يلي تفصيل الأوراق المطلوبة لتقديم طلب معاش تكافل وكرامة بعد إضافة فئات جديدة، والتي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي بشكل خاص للمستفيدين من برنامج التحويلات النقدية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة

وفيما يلي تفاصيل الأوراق المطلوبة لتقديم طلب معاش تكافل وكرامة بعد إضافة فئات جديدة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد الخطوات المطلوبة للتقديم معاش تكافل وكرامة بعد إضافة فئات جديدة إلى قاعدة المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية.

ضم فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة للتقدم بالطلب، يتوجب على المتقدمين زيارة الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكنهم وتقديم المستندات التالية:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للأفراد البالغين 18 عامًا فأكثر، مع التأكد من أنها تحمل العنوان الحالي للفرد. صورة قسيمة الزواج أو الطلاق. صورة مميكنة (شهادة كمبيوتر) لشهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة الذين يقل عمرهم عن 18 عامًا. صورة من بطاقة التموين المميكنة إذا كانت متوفرة وتحمل اسم مكتب التموين. قيد مدرسي لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا، وقيد طالب لأولئك الذين يدرسون في الجامعة. كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة وجود أمراض مزمنة أو إعاقة. صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة في حالة الأرامل. صورة شهادة الهجرة أو أي وثيقة تثبت الانفصال. صورة إقرار الوصاية للأيتام. صورة شهادة السجن في حالة اعتقال الأب أو الأم.

من خلال تقديم هذه المستندات، يمكن للمواطنين الراغبين الاستفادة من معاش تكافل وكرامة بعد إضافة فئات جديدة لقاعدة المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية.

ضم فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة بالزيادة

في قرار حصري ومبتكر، اجتمعت الحكومة اليوم الثلاثاء في اجتماعها الأسبوعي وأقرت إجراءات جديدة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة الذي يقدمه وزارة التضامن للأسر ذات الحاجة الماسة، وفيما يلي نعرض لكم ضم فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة

تم تطوير تعديلات مبتكرة ضمن برنامج تكافل وكرامة، بهدف توسيع نطاق الدعم النقدي لفئات جديدة تعاني من ظروف صعبة، وتشمل هذه التعديلات ما يلي:

– الأم المعيلة لأسرتها التي يتجاوز عمر أبناؤها 18 عامًا.

– الأبناء البالغين الذين هم في سن 18 عامًا فأكثر، ويعانون من الوحدة الاجتماعية وتعثر في التعليم.