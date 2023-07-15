عاجل ورسمياً.. مواعيد صرف مرتبات ومعاشات شهر يوليو 2023 لجميع المواظفين – الحق شوف حسابك فوراً

مواعيد صرف مرتبات ومعاشات شهر يوليو 2023 يتساءل عنها العديد من المواطنين والموظفين في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أعلنت عنها وزارة المالية مؤخراً، بجانب مواعيد صرف مرتبات ومعاشات شهر أغسطس المقبل والمتأخرات الخاصة بالموظفين، كلها تفاصيل هامة يرغب الجميع في التعرف عليها، وهو ما نوضحه لكم عبر موقعنا البديل تحت عنوان مواعيد صرف مرتبات ومعاشات شهر يوليو 2023، تابع..

مواعيد صرف مرتبات ومعاشات شهر يوليو 2023

ازدادات عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن مواعيد صرف مرتبات ومعاشات شهر يوليو 2023، وهو ما كشفت عنه وزارة المالية وأوضحت أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023، خاصة بعد قرار التبكير في عملية الصرف خلال الأشهر الأخيرة، على أن تبدأ عملية الصرف من يوم الأحد المقبل الثالث والعشرين والذي يكون إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو، وتتمثل أيام ومواعيد صرف مرتبات ومعاشات شهر يوليو 2023 فيما يلي:

اليوم الأول للصرف هو يوم الأحد 23 يوليو لعام 2023.

اليوم الثاني للصرف هو يوم الاثنين 24 يوليو لعام 2023.

اليوم الثالث للصرف هو يوم الثلاثاء 25 يوليو لعام 2023.

اليوم الرابع للصرف هو يوم الأربعاء 26 يوليو لعام 2023.

اليوم الخامس والأخير للصرف هو يوم الخميس 27 يوليو لعام 2023.

ويتم استمرار الصرف بعد هذه الأيام في مواقيت محددة، مع صرف متأخرات الموظفين وباقي المرتبات والمعاشات بشكل عام.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

أعلنت وزارة المالية في البيان الأخير لها، أن مرتبات شهر يوليو 2023 سوف يتم صرفها على ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم الثالث والعشرين من يوليو لعام 2023 الحالي، وتستمر حتى يوم السادس والعشرين من يوليو لنفس العام، وتشمل عملية الصرف كافة القطاعات والوزارات والهيئات المختلفة، على أن يكون موعد صرف متأخرات الموظفين أحد أيام 9 و10 و11 من كل شهر وفقاً لتصريحات رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية طارق بسيوني.

وعن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، أعلنت طارق بسيوني أن عملية الصرف تبدأ من يوم الرابع والعشرين من الشهر نفسه للعام الحالي 2023، ومواعيد صرف المتأخرات تبدأ من يوم 7 أغسطس وحتى يوم 10 أغسطس من العام الجاري، مع إتاحة القبض من ماكينات الصراف الآلي للتيسير على الجميع.

زيادة رواتب شهر يوليو 2023

وسوف يتم تطبيق زيادة إلى رواتب العاملين بالدولة وكذلك المعاشات، وهي كالتالي: