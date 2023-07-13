مفيش فيها هزار.. هذه الفئات محرومين من التموين + صرف الخبز المدعم نهائيًا

يبحث الكثير من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد عن معلومات حول إمكانية الفئات المحرومين من التموين التي لن تحصل على بطاقات جديدة. وفي هذا السياق، تقدم “البديل” نظرة حصرية على تفاصيل إلغاء البطاقات التموينية تمامًا وعلى الفئات التي ستفقد حق الحصول على بطاقات تموين جديدة، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.

الفئات المحرومين من التموين

وزارة التموين والتجارة الداخلية قد حددت الفئات التي لن يتمكن أفرادها من الحصول على بطاقات التموين، حيث يعتبرون جزءًا من المواطنين غير المستحقين لهذه البطاقات. الفئات المحرومين من التموين:

– أصحاب المهن والأعمال.

– أي شخص يمتلك سيارة فارهة.

– أفراد الذين يدفعون ضرائب تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه.

– أولئك الذين يمتلكون شركات أو مؤسسات تفوق قيمتها 10 ملايين جنيه.

– الأفراد الذين يمتلكون سيارات من موديل 2014 وما بعده.

– الأفراد الذين يشغلون مناصب رفيعة ومرموقة في البلاد.

– الأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية تزيد مساحتها عن 10 أفدنة.

– الأسر التي تنفق أكثر من 20 ألف جنيه في المتوسط على المصاريف الدراسية لجميع أطفالها.

– الأشخاص الذين يدفعون ضريبة القيمة المضافة.

– أي مواطن يتجاوز استهلاكه الشهري للكهرباء 650 كيلو واط، مما يعني أن فاتورته الشهرية تتجاوز 800 جنيه، بالإضافة إلى جميع المواطنين ذوي الاشتراكات الكهربائية المرتفعة.

تلك هي الفئات التي ستكون محرومة من حقها في الحصول على بطاقات التموين وفقًا للتوجيهات الجديدة.

الغاء البطاقات التموينية وتطبيق الكارت الموحد

بعد معرفة من هم الفئات المحرومين من التموين، أعلنت الوزارة عن خطتها لإلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بالكارت الموحد، وستبدأ تجربة تطبيق النظام الجديد في محافظة بورسعيد، من المقرر أن يتم تنفيذ هذه الخطوة ابتداءً من الأول من أغسطس المقبل.

وأكدت الوزارة أن تطبيق النظام الجديد سيتم بشكل تدريجي، حيث سيتم إصدار الكارت الموحد من مكاتب التموين المطورة داخل المحافظة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات ومكاتب البريد. ويتمتع حوالي 169 ألف مستخدم للبطاقة التموينية في المحافظة بالاستفادة منها، وتصل فائدتها إلى حوالي 496 ألف مواطن. تم تحديد هؤلاء الأشخاص الفعليين الذين يستحقون الدعم التمويني والمساعدة المالية الشهرية.