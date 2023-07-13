إبسط زيادة جاية في السكة.. الوزارة تحدد رسميًا موعد صرف الزيادة الخامسة لأصحاب المعاشات

موعد صرف الزيادة الخامسة لأصحاب المعاشات ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتوزيع الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات في الفترة القادمة، وهذه الزيادة هي رقم 5 التي يتم صرفها بعد صرفها لمرات سابقة خلال الأشهر الماضية، من المتوقع أن تبدأ عمليات صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات في شهر أغسطس المقبل، حيث ستكون هذه الزيادة الخامسة التي ستصرفها المنافذ المختلفة المنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

موعد صرف الزيادة الخامسة لأصحاب المعاشات

يتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة ما يقرب من 11 مليون مستفيد، حيث سبق وتم صرف زيادات سابقة في أشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو، تأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من بدء صرف مستحقات المتقاعدين في مصر ابتداءً من الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

موعد صرف الزيادة الخامسة ستقوم الهيئة بتخصيص اليوم الأول والثاني من الشهر لصرف المعاشات لأصحاب المعاشات الذين يتلقون أقل من 1300 جنيه، بينما ستخصص الأيام الثالثة والرابعة من الشهر للمستفيدين الذين يتلقون أقل من 2300 جنيه، أما الشريحة الثالثة والأخيرة التي تتلقى أكثر من 2300 جنيه، فقد تم تخصيص الأيام الخامسة والسادسة من الأسبوع الأول من شهر أغسطس لصرف مستحقاتهم.

مقدار الزيادة

توضح هيئة التأمينات أن الزيادة الجديدة المصروفة لشهر الخامس تقدر بنسبة 15%، وتتراوح قيمتها بين 175 جنيهًا و1635 جنيهًا، وتصرف لجميع المستحقين دون استثناء أي شخص.

هل تم تبكير موعد صرف الزيادة الخامسة، بخصوص صرف معاشات أغسطس 2023، أوضحت الهيئة أن أي معلومات تنشر حول تقديم تاريخ صرف المعاشات للشهر القادم غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة. تم تبكير صرف المعاشات في شهر يونيو بسبب اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.