تنزيل نتائج الثالث متوسط بالعراق بالرقم الامتحاني والاسم الدور الأول جميع المحافظات

وزارة التربية العراقية نوهت إلى اقتراب موعد ظهور النتائج، مما يدفع الكثيرين حول البحث عن رابط تنزيل نتائج الثالث متوسط بالعراق لكي يتمكنون من الحصول على النتائج الخاصة بهم، حيث لا توجد لدينا معلومة نهائية حول الإعلان عن النتائج ولكن من المتوقع أن تكون اليوم الخميس الموافق 13 يوليو لعام 2023، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

تنزيل نتائج الثالث متوسط

تزامنًا مع اقتراب ظهور نتائج الثالث المتوسط فور اعتماد الوزارة لها بدأ البحث من قبل الطلاب حول إمكانية الحصول عليها لكي يتمكنون من معرفة مدى تحصليهم، لذا يُمكنك الآن الاستعلام عن النتائج وذلك من خلال اتباع الآتي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية أو يُمكنك الذهاب إلى هذا الرابط natiga4dk.net.

انقر على خانة الاستعلام عن النتائج الخاصة بالثالث المتوسط.

ابدأ في كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

ستظهر لك جميع التفاصيل التي تخص النتائج.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط

من المتوقع أن تظهر اليوم وفقًا لما نوهت إليه وزارة التربية العراقية ولكن في حال اعتمادها النتيجة عبر الموقع الرسمي لها سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً لكي يتمكن الطلاب من معرفة مدى تحصليهم الدراسي خلال الترم، وفي حال ظهورها يُمكنك الاستعلام عنها بناءً على الخطوات الموضحه مسبقًا.

إذا رسب في مادة هل يُعيد السنة؟

كثرت التساؤلات حول الرسوب في المواد في الثالث المتوسط وجاء من أحد الطلاب استفسار حول رسوبة في مادة هل يؤدي إلى إعادة السنة ولكن جاء الرد من قبل وزارة التربية إذا رسب الطالب في مادة أو اثنين يُمكنهم الانتقال للسنة التالية مع الخضوع لامتحانتهم آخر الترم ولكن في حال رسوبه في الثلاث مواد فيجب عليه إعادة السنة.