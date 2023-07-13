هنا رابط نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2023 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

تُعد النتائج الامتحانية المتتظرة من قبل الطلاب هي الامور الأكثر بحثًا خلال الفترة الأخيرة في العراق، حيث ينتظر الجميع النتائج لكي يتعرفون على مدى تحصيلهم الدراسي خلال العام، حيث تسعى وزارة التربية العراقية لتوفير جميع الأمور التي تخص الامتحانات عر موقعها الرسمي لكي توفر الوقت والجهد على الطلاب، لذا سنتطرق لتوضيح رابط نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2023.

نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2023

تستطيع الحصول على النتيجة الخاصة بك بكل سهولة ويُسر ودون الحاجة للذهاب إلى المدرسة التابعة لها الطالب، لذا عليك اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

اذهب إلى رابط وزارة التربية العراقية مباشرةً أو عبر هذا الرابط natiga4dk.net.

انقر على نتائج الطلاب ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

اضغط على خانة بحث وسوف تظهر لك النتائح.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث بالاسم عبر موقع نتائجنا

تزامنًا مع اقتراب الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق لكافة المحافظات بدأ البحث حول إمكانية الحصول عليها لكي يتعرفون على الدرجات الخاصة بهم، ولكي تتمكن من معرفة النتيجة الخاصة بك لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الإلكتروني الخاص بالموقع وهو نتائجنا.

انتقل مباشرةً إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بها ثم انقر على نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول.

اكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها بدقة كاملة.

انقر على تنزيل كشف النتيجة الخاصة الطالب.

تجدر الإشارة إلى إنه من المتوقع الإعلان عن النتائج الخاصة بالثالث المتوسط دور أول اليوم الموافق الخميس وفي حال إعلان وزارة التربية العراقية سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً.