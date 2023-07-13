رسميًا: رابط تنزيل نتائج الثالث متوسط pdf الان في نينوى 2023 عبر موقع موقع الوزارة

أشارت وزارة التربية العراقية إلى اقتراب موعد نتائج الثالث المتوسط مما دفع الكثيرين يبحثون خلال الآونة الأخيرة حول رابط تنزيل نتائج الثالث متوسط لكي يتعرفون على الدرجات الخاصة بكل مادة على حدا ويتعرفون على نقاط الضعف والقوة، ولكي تتمكن من الحصول عليها لابد من التوجه مباشرةً إلى رابط وزارة التربية العراقية أو من خلال الرابط الآخر المُدرج خلال السطور القادمة.

رابط تنزيل نتائج الثالث متوسط pdf

يُمكنك الحصول على النتائج الخاصة بك بكل سهولة فور إعلان وزارة التربية العراقية عنها ولكي تتمكن من معرفة درجاتك الخاصة بالعام الدراسي لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

اذهب مباشرةً إلى رابط وزارة التربية العراقية أو من خلال هذا الرابط يُمكنك الحصول على نتيجتك وهو natiga4dk.net.

اضغط على خانة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدول الأول.

ادخل البيانات الخاصة بك ثم انقر على تنزيل النتيجة لكي تتعرف على درجاتك.

إذا رسب الطالب في مادتين يُعيد السنة؟

يتساءل الطلاب داخل العراق في حالة رسوبهم في مادتين هل يُعيدون السنة ولكن جاء الرد من قبل الجهة المختصة إذا رسب الطالب في الثالث المتوسط في مادة أو مادتين ينتقل مباشرةً إلى السنة التالية ويخضع لامتحانهم خلال آخر الترم أما في حال رسوبه في ثلاث مواد فيُعيد السنة مرة أخرى.

هل ستظهر اليوم نتائج الثالث متوسط؟

يتساءل كافة أولياء الأمور والطلاب في العراق عن نتائج الثالث المتوسط وهل ستظهر اليوم أم لا فجاء الرد بناءً على آخر تصريحات الوزارة إنه من المتوقع الإعلان عنها اليوم ولكي تتمكن من الحصول عليها لابد من اتباع الخطوات المُدرحة مسبقًا للتعرف على مدى تحصليلك الدراسي.