صدمة..تسريب امتحان الأحياء تالتة ثانوى 2023 على قنوات جديدة “بالإجابات” عبر تليجرام بعد غلق صفحات شومينج

تسريب امتحان الأحياء تالتة ثانوى 2023 على قنوات جديدة على التلجرام بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بملاحقة المسربين في الأيام الماضية وتم غلق بعض القنوات، بالإضافة إلي انه انتشرت قنوات عديدة على موقع التليجرام كانت تقوم بنشر إجابات خاطئة إلي الطلاب، مما الحق الضرر بالطلاب وقاموا بالإجابة بشكل خطا في امتحاناهم الرسمية ،واليك تفاصيل تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

تسريب امتحان الأحياء تالتة ثانوى 2023

ينتهى اليوم مارثون امتحانات الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية، بثلاث امتحانات مختلفة منها امتحان مادة الأحياء إلي طلاب القسم العلمي علوم ، وامتحان مادة الجبر إلي طلاب العلمي رياضة، وامتحان مادة الفلسفة إلي طلاب القسم الأدبي، ويتم بدا اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحا ،وتنتهى في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ، وكما هو معتاد من قبل طلاب الثانوية العامة فى فجر كل مادة انهم يقوموا بالبحث عن أي تسريبات لامتحان المادة على الموقع الإلكترونية المختلفة بالخص مواقع التواصل الاجتماعي.

اجابة امتحان الأحياء تالتة ثانوي

نواصل عملية متابعة امتحانات الثانوية العامة حتى اخر امتحانات وهو امتحان مادة الأحياء إلي طلاب القسم العلمي علوم، وننشرها اليهم فور خروجهم من اللجان اليوم اجابة امتحان الأحياء بالكامل على يد المتخصصين كما عودناهم عبر موقعنا الإخباري البديل، وأوضحنا اليهم في الفقرة السابقة حقيقة تسريب امتحان الأحياء تالتة ثانوى 2023 على الموقع التليجرام ووعليهم فقط التركيز الآن في اخر مدة يمتحنوهم وعدم تشتيت انتباهم بأي محاولات للغش أو التسريب ، ونواصل متابعتها ليم عقب انتهاء الامتحانان بنقل اخر المستجدات جول نتيجة الثانوية العامة 2023 .