“عاجل” لينك استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بالعراق epedu.gov.iq موقع وزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني

أشارت وزارة التربية العراقية أنها سُتعلن عن نتائج الثالث اليوم ولكن حتى الآن لم ترفقها الوزارة عبر الموقع الرسمي لها، حيث يتساءل الطلاب في دولة العراق عن كيفية الحصول عليها ويُمكنهم ذلك من خلال عدة طرق سنوضحها خلال مقالنا هذا، ولكن الجدير بالذكر أن الامتحانات جاءت لكي يتمكن الطلاب من معرفة القوة والضعف لديهم في المواد، لذا سنتطرق لتوضيح لينك استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 تابعونا.

لينك استخراج نتائج الثالث متوسط 2023

تستطيع الآن الحصول على النتائج فور إعلان الوزارة عنها وذلك من خلال اتباع الآتي:

قم بالانتقال إلى رابط وزارة التربية العراقية أو توجه إلى هذا الرابط natiga4dk.net.

اختر خانة نتائج الثالث ثم اكتب البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

اضغط على خانة تنزيل لكي تتمكن من معرفة الدرجات الخاصة بك.

معدلات نجاح الصف الثالث المتوسط

المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية العراقية أوضح أن نسبة النجاح الخاصة بالثالث المتوسط وصلت لأكثر من 90% وهذه النسبة مُبشرة بالنسبة لجميع الطلاب في العراق وأيضًا أولياء الأمور فهي نسبة مرتفعة للغاية، حيث بذلت الوزارة قصارى جهدها لكي تستعد بشكل جيد لاستقبال الطلاب في امتحانات الدور الأول للعام الجاري وأيضصا نوهت إلا أنه لم ترصد أي حالة غش في أي لجنة بجميع محافظات العراق وهذا يُعتبر بمثابة إنجاز كبير يعمل على تأكيد نجاح المنظومة.

تقديم اعتراضات الثالث متوسط بالعراق

تزامنًا مع اقتراب الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط بدأ البحث حول كيفية تقديم الاعتراضات من قبل الطلاب في حالة عدم رضاهم عن النتيجة الخاصة بهم، حيث يلجأ الطلاب لعمل تظلم مُقدم لوزارة التربية وهناك جهة مختصة تقوم بفرز الطلبات، لذا يُمكنك الآن تقديم اعتراضات وذلك من خلال اتباع الآتي: