الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2023 بالخطوات

كثر البحث في الآونة الأخيرة حول رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق نظرًا لأن الوزارة نوهت إلى اقتراب موعد الإعلان عنها، حيث تسعى الوزارة لتوفير شتى الخدمات لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية بها بشكل إلكتروني توفيرًا للوقت والجهد بالنسبة لهم، ولكي تتمكن من الحصول على نتيجتك لابد من اتباع الخطوات التي سنتطرق لتوضيحها خلال مقالنا هذا.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2023

تستطيع الحصول على النتائج الخاصة بالثالث المتوسط فور اعتماد الوزارة لها عبر الموقع الرسمي، لذا عليك اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

انتقل إلى رابط وزارة التربية العراقية أو عبر هذا الرابط natiga4dk.net.

اختر خانة الاستعلام ثم اكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

انقر على بحث وقم بتنزيل النتيجة لكي تتعرف على مدى تحصليك الدراسي.

إذا رسب الطالب في ثلاث مواد يُعيد السنة؟

يرغب الكثيرين في الرد على هذا الاستفسار إنه في حال رسوبهم في ثلاث مواد فهل يتم إعادة السنة الدراسية أم لا حيث أوضحت وزارة التربية العراقية هذه النقطة من خلال إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين فلا يُعيد السنة وينتقل للتالية مع الخضوع لاختباراهم آخر العام الدراسي، أما إذا رسب في ثلاث مواد ففي تلك الحالة يُعيد السنة بأكملها.

هل ستظهر نتائج الثالث متوسط اليوم؟

نظرًا لكثرة البحث حول هذا الأمر من قبل أولياء الأمور والطلاب نود أن نتطرق لتوضيح إنه لا يوجد لدينا موعد نهائي لظهورها ولكن من المتوقع الإعلان عنها اليوم من خلال الموقع الرسمي للوزارة لذا في حال إعلانها عنها سنوفيكم بالخبر مباشرةً.