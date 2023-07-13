أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13 يوليو 2023.. وعيار 21 يسجل ارتفاع جديد في الأسعار

شهدت في الآونة الأخيرة اسعار الذهب ارتفاع بشكل ملحوظ مما دفع المواطنين للشراء لكي يستثمرون أموالهم فيه، ولكن تختلف أسعاره بشكل مستمر فلكي تتمكن من الشراء لابد من معرفة السعر المُقرر في اليوم الذي تقوم بالذهاب لشرائه نظرًا لكثرة التغيرات التي تطرأ عليها خلال الفترة الأخيرة، لذا سنتطرق لتوضيح أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13 يوليو 2023.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13 يوليو

يهتم الكثير من المواطنين بأسعار الذهب في أسواق الصاغة مما يدفعهم للبحث حولها نظرًا لكثرة التغيرات التي تطرأ عليه بشكل يومي حيث يشهد في الىونة الأخيرة عدم استقرار ما بين ارتفاع وانخفاض، ولكي تتمكن من معرفة جرام الذهاب فيمكنك معرفتها خلال التقرير التالي وهو:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الموافق الخميس 2503 جنيهًا وهو العيار الأكثرة جودة.

أما بالنسبة لسعر جرام الذهاب 22 اليوم وصل نحو 2294 جنيه.

وصل سعر جرام الذهاب لعيار 21 اليوم لـ 2190 جنهيًا وهو الأكثر انتشارًا داخل أراضي جمهورية مصر العربية.

سجل عيار 18 اليوم في مصر نحو 1877 جنيه.

أما بالنسبة لسعر الجنية الذهب اليوم في مصر سجل نحو 17520 جنيهًا ويزن الجنية 8 جرامات من عيار 21.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تختلف في الأسواق المحلية باختلاف المصنعية والدمغة من محل صاغة لآخر وعلى حسب المنطقة الجغرافية ونوعية الذهاب أيضًا ولكن تتراوح النسبة ما بين 7% وحتى 10% من سعر جرام الذهاب بحد أقصى من قيمة الجرام، حيث تسجل قيمة المصنوعية بداية من 30 وحتى 60 جنيه ولكنها تختلف من مكان لآخر.