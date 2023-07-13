bac onec dz 2023 resultat موقع كشف نقاط نتائج شهادة البكالوريا في الجزائر دورة جوان

وزارة التربية الوطنية الجزائرية نوهت إلى اقتراب موعد ظهورالنتائج مما دفع الكثير من الطلاب في كافة أنحائها للبحث حول موقع كشف نتائج شهادة البكالوريا 2023 bac لكي يتعرفون على الدرجات الخاصة بهم، حيث تسعى الوزارة لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها الطلاب توفيرًا للوقت والجهد، لذا سنتطرق لتوضيح طرق مختلفة للحصول على نقاط النتائج بكل سهولة ويُسر.

موقع كشف نتائج شهادة البكالوريا 2023 bac

تزامنًا مع اقتراب الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا تم نشر احصائيات أولية لكي تتضمن أنه بلغ عدد التلاميذ الذين اجتازوا الامتحانات عدد تجاوز 790 ألف تلميذ وتلميذة في جميع أنحاء الجزائر، حيث تم تخصيص ما يُقارب من 18 مركز لتصحيح الأوراق الخاصة بالامتحانات، ولكي تتمكن من كشف نقاط الباك بكل سهولة ويُسر لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

اختر خانة أدرج رقم التسجيل الخاص بك كما هو موضح في الصورة.

اكتب الرقم السري ثم اكتب كافة التفاصيل المطلوبة.

اضغط على خانة عرض النتيجة وسوف تظهر لك التفاصيل.

نتائج الباك 2023 الرسائل النصية القصيرة sms

وزارة التربية والتعليم الجزائرية أكدت على إمكانية الحصول على النتائج الخاصة بالبكالوريا دورة جوان 2023 عن طريق اتباع الآتي: